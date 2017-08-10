Российские военные кинологи победили в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2017



Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017

Источник: © Фото : Министерство обороны РФ Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

Россияне стали лучшими как в личном, так и в командном зачетах

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Российские военные кинологи заняли первое место в личном и командном зачете по итогам конкурса "Верный друг", проводившегося в центре служебного собаководства в подмосковном Дмитрове в рамках Армейских международных игр - 2017. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре конкурса.

"По результатам четырех упражнений конкурса в личном зачете первое место занял сержант контрактной службы Алексей Курилов со служебной собакой породы немецкая овчарка по кличке Панда (сборная команда РФ), на втором месте майор Виталий Пудовкин со служебной собакой породы немецкая овчарка по кличке Гриша (сборная команда РФ), третьим стал ефрейтор Магжан Жанабеков со служебной собакой породы бельгийская овчарка малинуа по кличке Смерч-Арно (сборная команда Казахстана)", - уточнили в пресс-центре.

Среди команд по результатам конкурса победителем стала сборная России, второе место разделили Белоруссия и Казахстан, третьими стали военные из Узбекистана.

Приз зрительских симпатий достался рядовому Жавлону Незомову со служебной собакой породы бельгийская овчарка малинуа по кличке Гранд Алюр Джус (Узбекистан). За проявленные старания и волю к победе награды был удостоен капрал Тарек Эльгаззар со служебной собакой породы немецкая овчарка по кличке Рекс 2 (Египет). Приз "За волю к победе" заслужил сержант контрактной службы Максим Шраменко по служебной собакой породы бельгийская овчарка малинуа по кличке Жером (Россия).

Конкурс "Верный друг" - единственное мероприятие в рамках Армейских международных игр - 2017, в котором вместе с военнослужащими, вооружениями и военной техникой соревновались служебные собаки.