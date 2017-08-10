NBC узнал о плане превентивного удара США по ракетным объектам КНДР



Стратегический бомбардировщик В-1В Lancer

Источник: http://kollektsiya.ru/ Стратегический бомбардировщик В-1В LancerИсточник: http://kollektsiya.ru/

Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи, если президент США Дональд Трамп отдаст такое распоряжение, передает NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, целями будут около двух десятков северокорейских ракетных частей, испытательных полигонов, а также вспомогательных объектов.

Два высокопоставленных военных чиновника и два отставных старших офицера сообщили, что атаку будут производить тяжелые бомбардировщики B-1B с базы ВВС США Андерсен на Гуаме.

Пары B-1 провели 11 учений с конца мая. По словам чиновников, тренировки ускорились. В реальной миссии неядерные бомбардировщики будут поддерживаться спутниками и беспилотными летательными аппаратами, будут сопровождаться истребителями, а также топливозаправщиками и самолетами радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время на Гуаме, более чем в трех тысячах километрах от КНДР, расположены шесть бомбардировщиков B-1B Lancer.

Ранее сообщалось, что командование Корейской народной армии завершит в середине августа работу над планом превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы. Он предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". Согласно замыслу военных, они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тысячи километра, а затем упасть в воду в 30-40 километрах от Гуама.

КНДР пригрозила пойти на "физические действия" в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. Трамп заявил, что Вашингтон ответит на угрозы Пхеньяна "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал".

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.