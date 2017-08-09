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КНДР разработала ядерные боеголовки для своих баллистических ракет

10.08.2017 RNS 122 0
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КНДР
Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Северокорейские военные успешно разработали миниатюрные ядерные боеголовки, которые могут быть размещены на баллистических ракетах КНДР. Об этом сообщает The Washigton Post со ссылкой на источники в американской разведке. Ту же информацию удалось получить и подтвердить репортерам NBC News.

"Разведсообщество пришло к выводу, что Северная Корея создала такое ядерное оружие, которое может быть доставлено баллистическими ракетами, включая межконтинентальные", — приводит выдержку из доклада WP.

Таким образом, отмечает WP, Северная Корея сделала ключевой шаг для обладания полноценным ядерным оружием. NBC, в свою очередь, отмечает, что наличие ядерного оружия как такового не означает, что КНДР уже разместила его на каких-либо вооружениях.

Ранее, 5 августа, Совет безопасности ООН принял в отношении КНДР новый пакет санкций, который предусматривает в том числе запрет существенной части экспорта из страны. Так, КНДР запрещено теперь экспортировать морепродукты, а также уголь, железо, свинец и другие полезные ископаемые. Правительство КНДР в ответ заявило о грубом нарушении суверенитета и назвало введение санкций "актом терроризма", пригрозив местью на "физическом уровне".
09.08.2017
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