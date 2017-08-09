В Lockheed Martin сообщили о росте спроса на системы ПРО на фоне угрозы КНДР
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Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD
Источник: https://wikimedia.org/
Американский оборонный концерн Lockheed Martin отмечает рост интереса к системам противоракетной обороны в результате возросшей угрозы со стороны Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента одного из подразделений компании Тима Кехилла.
Акции Lockheed Martin с момента последнего запуска ракеты КНДР 4 июля подорожали почти на 8%, а с начала года рост составил 20%.
Ранее, во вторник газета The Washigton Post, ссылаясь на источники в американской разведке, сообщила о создании в КНДР ядерных боеголовок для баллистических ракет. 5 августа Совет безопасности ООН принял в отношении КНДР новый пакет санкций, который предусматривает в том числе запрет существенной части экспорта из страны. Так, КНДР запрещено теперь экспортировать морепродукты, а также уголь, железо, свинец и другие полезные ископаемые. Правительство КНДР в ответ заявило о грубом нарушении суверенитета и назвало введение санкций "актом терроризма", пригрозив местью на "физическом уровне".
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09.08.2017
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