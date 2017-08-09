Специалисты ЦАГИ испытали модель легкого универсального самолета



ЦАГИ, аэродинамическая труба Т101. Фото: Алексей Кондратов, AVIA.RU. ЦАГИ, аэродинамическая труба Т101. Фото: Алексей Кондратов, AVIA.RU.

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) завершили очередной цикл испытаний модели легкого конвертируемого самолета, сообщает пресс-служба ЦАГИ.

"Легкий конвертируемый самолет предназначен для перевозки 50 пассажиров, или 6 тонн груза на местных и региональных линиях с крейсерской скоростью 480 км/ч. Отличительной особенностью проекта является возможность эксплуатации, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции", —говорится в сообщении.

Работы проводились в аэродинамической трубе малых скоростей Т-102 в рамках государственного контракта с Минпромторгом.

По оценке специалистов ЦАГИ, проведенные работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.