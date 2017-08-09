Почему испытывает большие проблемы русский флот, который раньше соответствовал уровню сверхдержавы (The National Interest, США)



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море

Источник: © РИА Новости, The Norwegian Armed Forces Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском мореИсточник: © РИА Новости, The Norwegian Armed Forces

За последний год российский флот предпринял несколько привлекших к себе большое внимание операций, среди которых особо можно отметить направление авианосца "Адмирал Кузнецов" к берегам Сирии, а также пуски крылатых ракет с кораблей, находившихся в акватории Каспийского моря. Активность российских подводных лодок также повысилась, хотя она еще не достигла того уровня, который существовал в период холодной войны.

Однако лучшим советом для Москвы послужило бы следующее изречение из Евангелия от Матфея, в котором речь идет о морских приключениях: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна" (26:41). Российский военно-морской флот находится в беспорядочном состоянии, и, возможно, оно станет в будущем еще более беспорядочным.

Существующие корабли

Россия получила в наследство огромный современный флот надводных кораблей и подводных лодок. Многие из них быстро пришли в негодность, поскольку Россия была не в состоянии поддерживать флотилию такого размера. Остающиеся главные корабли российского военно-морского флота являются очень старыми, а некоторые находятся на ремонте, тогда как их состояние вызывает вопросы. Из 24 основных надводных кораблей российского военно-морского флота три (класса фрегатов "Адмирал Григорович") были заложены после окончания холодной войны. Большинство оставшихся кораблей бывшего советского военно-морского флота приближаются к окончанию сроков своего использования, хотя русские предпринимают некоторые действия по переоснащению и обновлению части своего флота.

Как долго русские смогут поддерживать авианосец "Адмирал Кузнецов" в некотором смысле на плаву без масштабного переоснащения - это серьезный вопрос, однако, несмотря на амбициозные обещания, замены ему на стапелях пока нет. Атомный ракетный крейсер "Петр Великий" находится в составе флота последние десять лет, и, кроме того, все больше появляется сообщений о том, что "Адмирал Нахимов" вернется в строй через пару лет, однако обоим кораблям уже больше 30 лет.

Будущие проекты

Если бы Россия построила все те корабли, которые она обещала построить за последнее десятилетие, то тогда российский военно-морской флот, на самом деле, был бы флотом мирового уровня. Политика России в области национальной безопасности отличается в большей степени заявлениями о крупных проектах, чем выполнением сделанных обещаний. Действительный список строительства российских надводных кораблей, по международным стандартам, производит довольно мрачное впечатление.

Самым большим успехом российского кораблестроения являются фрегаты "Адмирал Григорович" (водоизмещение 4 тысячи тонн) и "Адмирал Горшков" (5,4 тысячи тонн). Первый из них строился в течение примерно семи лет, а последний - около девяти лет. Два фрегата класса "Григорович" приняты в состав флота, и еще четыре находятся в процессе строительства. Первый фрегат класса "Горшков" будет принят в состав флота позднее в этом году, а еще три корабля строятся.

© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"

В отличие от этого, британцам потребовалось около шести лет для того, чтобы построить эсминцы "Типа 45", американцы около четырех лет строили эсминцы класса Arleigh Burke, японцы потратили четыре года на строительство крейсера Atago, а китайцам понадобилось около четырех лет на строительство эсминца "Тип 052D". Все перечисленные корабли примерно в два раза больше тех фрегатов, которые Россия с большим трудом пытается достроить.

12 кораблей класса "Лидер" (водоизмещение 17 тысяч тонн) без труда могли бы заменить существующие крейсеры, однако пока мало указаний на то, что Кремль собирается заложить эти корабли, не говоря уже о том, чтобы закончить их строительство в разумные сроки. Недавний экономический кризис в России еще больше осложнил принятие решений по строительству военных кораблей. Более того, захват Крыма лишил возможности делать закупки за рубежом (в первую очередь вертолетоносцев класса "Мистраль"), хотя в какой-то момент Россия, возможно, рассмотрит возможность покупки кораблей у Китая.

Подводные лодки

Сила российской позиции в значительной степени зависит от оценки центрального места атомных подводных лодок в военно-морском потенциале. Атомные подводные лодки, как оснащенные баллистическими ракетами, так и ударные, на самом деле, являются единственной областью, в которой российские кораблестроительная промышленность после окончания холодной войны достигла неплохих результатов.

Хотя размеры подводной флотилии сократились (13 стратегических атомных ракетоносцев, 7 атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами, 17 атомных ударных подводных лодок и около 20 дизельных подводных кораблей - их количество зависит от того, какие из них находятся в боевом состоянии на данный момент), российский военно-морской флот напряженно работает над тем, чтобы происходило пополнение парка подводных кораблей и его обновление. Восемь подводных лодок класса "Борей" (три из них уже находятся в составе российского военно-морского флота, а еще пять строятся) должны служить действенным элементом устрашения в обозримом будущем, я семь ударных подводных лодок класса "Ясень" служат современным дополнением к уже существующим подводным кораблям класса "Барракуда", "Гранит" и "Акула".

Сравнение

XX век оказался интересным для русского флота. В 1905 году Россия была, несомненно, не была морской державой первого уровня, хотя обладала значительным современным флотом в Балтийском море, в Тихом океане и в Черном море. Уничтожение первых двух флотов японцами стало причиной кризиса, однако спустя 13 лет после Цусимского сражения Россия приняла на вооружение семь дредноутов, несмотря на разрушения, вызванные первой мировой войной. За счет этого Россия получила твердое место в той же компании, где находились Франция и Италия, однако она сильно отставала от Британии, Германии, Японии и Соединенных Штатов.

Большевистская революция - так же как и развал Советского Союза - одновременно заставила укрепить существующие силы и отказаться от планов нового строительства. Как и Российская Федерация, Советский Союз в первые 20 лет своего существования не имел четких планов относительно своего военно-морского флота, но затем (накануне второй мировой войны) начал реализовывать масштабную программу в этой области. Война нарушила существовавшие планы, но, тем не менее, заставила сделать ясный вывод: мощь России и ее безопасность связаны, скорее, с ее сухопутными силами, а не с военно-морским флотом. Тем не менее, советский военно-морской флот постоянно наращивал свою мощь в годы холодной войны, и в какой-то момент явно обогнал в этом отношении Францию и Британию, став вторым по своей силе и возможностям военно-морским флотом в мире.

Но затем все вновь развалилось. Российский флот не был в состоянии поддерживать те корабли, которые достались ему по наследству, и он еще в меньшей степени был способен позволить себе те темпы строительства новых кораблей, которые бы позволили поддерживать в нормальном состоянии кораблестроительную промышленность. В результате образовалась смертельная спираль - стоимость содержания старых кораблей возрастала, тогда как качество технического обслуживания и строительства понижалось. Финансовые кризисы последних нескольких лет, вызванных комбинацией применения санкций и обрушения цен на нефть, помогли подавить признаки жизни во всех областях, за исключением строительства подводных лодок.

Международное сравнение оказывается не в пользу России. У Китая будет, по меньшей мере, три авианосца к тому времени, когда Россия примет на вооружение свой второй авианосец; у Индии будет, по крайней мере, два авианосца, как и у Великобритании. С точки зрения обычных наводных боевых кораблей, ситуация представляется довольной мрачной. Как уже было сказано, Франция, Британия, Япония и Китай за последние десять лет ввели в строй более значимые, более крупные надводные боевые корабли, и все они явно превосходят по своему классу доставшиеся России по наследству корабли с точки зрения их технологического уровня. Особенно поражает сравнение с Китаем - в то время как Россия с 2000-го года пополнила свой флот пятью важными надводными боевыми кораблями, Китай принял на вооружение около 40. Это сравнение окажется еще больше не в пользу России в ближайшие несколько лет.

Итоги

Как сказал Дмитрий Горебург (Dmitry Gorenburg), амбиции Москвы в области военно-морского флота являются болезненно нереалистичными. До тех пор, пока Россия не восстановит свою судостроительную промышленность, она не сможет конкурировать с Китаем, Японией или с Южной Кореей. Пока Россия не перестроит свою экономику, она не сможет восстановить свою судостроительную промышленность. Несмотря на значительные инвестиции в оборону, Россия, судя по всему, обладает способностью конкурировать лишь в узком сегменте - атомные ударные подводные лодки, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту и средние по размеру фрегаты и корветы. К числу достижений России можно отнести хорошую работу по установке новых ракетных технологий на уже существующие платформы.

И, наконец, следует упомянуть о том, что современная Российская Федерация сталкивается с теми же затруднениями в морской области, что и ее предшественники Советский союз и Российская Империя. Российский военно-морской флот разделен на четыре части (Черноморский флот, Балтийский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот), и ни один из них не способен без труда поддержать другие. Переброска "Адмирала Кузнецова" в Средиземное море и его возвращение без серьезных поломок было воспринято как большое достижение. В отличие от этого, Китай имеет три региональных флота, расположенных не так далеко друг от друга.

Короче говоря, российский флот находится в плохой форме, и Россия не в состоянии его восстановить. В обозримом будущем Россия будет заниматься теми проектами в области строительства боевых кораблей, которые абсолютно необходимы и которые у нее хорошо получаются. Это, в основном, относится к флотилии атомных подводных лодок, способных создать потенциал устрашения, а также к небольшому надводному флоту, выполняющему обычные операции по морской поддержке. Все остальное, судя по всему, находится за пределами существующих возможностей.

Роберт Фарли (Robert Farley)