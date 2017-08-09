Три недели Патрика Шенахана и реформы в Пентагоне



Идентификационные карты-пропуска Пентагона

Источник: U.S. Department of Defense Идентификационные карты-пропуска ПентагонаИсточник: U.S. Department of Defense

Военные новости, не попавшие на первые полосы

19 июля должность заместителя министра обороны покинул Боб Уорк (Robert Work) и на его место был назначен бывший вице-президент компании Boeing Патрик Шенахан (Patrick Shanahan).

Напомним, что Уорк был страстным идеологом новых подходов к ведению боевых действий будущего. Его конек - это внедрение искусственного интеллекта и роботизированных систем в вооруженные силы, разработка стратегии войны в космосе и ведения комбинированного боя (так назовем Multi-Domain Battle - одновременное ведение боевых действий в различных сферах: на суше, море, в воздухе, космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре) в условиях "системы ограничения доступа" (A2/AD, Anti-Access, Area Denial). Собственно и разработка масштабной стратегии "Третьего противовеса" (Third Offset Strategy), призванной обеспечить военно-технологическое преимущество США перед Россией и Китаем, - это тоже детище Уорка.

Перед новым замминистра обороны стоят немного другие задачи и, быть может, несколько более приземленные и насущные, а не столько стратегические и футуристические, как перед предыдущим вторым человеком в вооруженных силах США.

Патрик Шенахан в Boeing с 1986 года занимался как гражданскими так и военными направлениями. Он отвечал за программу по производству лайнера Boeing 757, за возрождение программы Boeing 787 после многочисленных задержек в производстве, занимался финансовым управлением программами Boeing 737, 747, 767, 777 и 787.

Что касается военной техники, то Шенахан был вовлечен в программу Boeing по противоракетной обороне и поставки конвертоплана V-22 Osprey, вертолетов CH-47 Chinook и AH-64D Apache. По словам его коллег, Шенахан ставили на высокие должности там, где была куча проблем, технические неудачи и бизнес рассыпался, а Шенахану удавалось вновь наладить дела.

По сути задачи Шенахана - это оптимизация и значительное ускорение закупок и поставок военной техники в вооруженные силы США и избавление министерства от бюрократических проволочек. Пентагон с приходом Трампа хочет вести свои дела все больше именно как бизнес. В Boeing Шанахана за спасение различных программ называли "Мистер Решение". Он мог успешно курировать сложные технологические проекты в условиях ограниченого бюджета и под давлением СМИ и общественности. Именно компетенции в этих областях и привели его на высокопоставленную должность замминистра обороны США.

В итоге Шенахан будет практически отвечать за военный бюджет в 600 миллиардов долларов и портфель военных заказов на 1,6 триллионов долларов. В теории он должен дистанцироваться от компании Boeing и не принимать необоснованные предвзятые решения в интересах этой компании.

Ожидается, что Шенахан сможет в первую очередь разобраться с проблемами и дороговизной самолетов F-35, а также его личный опыт в проектах противоракетной обороны сигнализирует о том, что США планируют уделять все больше внимания защите от ракетных ударов по стране со стороны вероятных противников.

Считается, что Шенахана порекомендовал Трампу непосредственно нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис, которому нужны "технократы" с опытом работы на министерство обороны, а не миллиардеры.

Уже 1 августа всего лишь через две недели после выступления Шенахана в должность Пентагон представил Конгрессу США свои предложения по изменению системы закупок. Предлагается разбить Управление снабжения, технологии и логистики Пентагона на два новых офиса: один будет отвечать за исследования и инженерные разработки, а второй - за закупки и материальное обеспечение.

Будет создано около 12 новых департаментов, включая новый аналитический, который будет давать рекомендации по инвестициям в военные технологии будущего и изучать технологические программы потенциальных противников.

В целом в Пентагоне стремятся с одной стороны уменьшить количество времени, которое уходит на отчетность вышестоящим начальникам, и загрузить все департаменты именно их основными техническими функциями, с другой стороны - пытаются сделать так, чтобы компетенции одного департамента дополняли компетенции других.

Будут также реорганизованы задачи директора по управлению и он получит больше власти в распределении ресурсов на самые различные бизнес-процессы внутри Пентагона.

При этом вся эта реорганизация должна произойти при 25% сокращении управленческого аппарата Пентагона.

Шенахан в свою очередь отмечает, что если Пентагон не сконцентрируется на разработке новых технологий, то США начнут отставать от глобальных конкурентов. В его представлении, скорость закупок - это как взращивание профессионального баскетбольного игрока: надо найти талант, быстро его развить и запустить играть в высшую лигу.

Для Пентагона такими "игроками" станут новые технологии. Их надо обнаружить, быстро довести до работоспособности и запустить в войска. Для этого необходимо выстроить эффективную систему и, самое главное, плотно работать с частными компаниями, которые достигают успеха в тех или иных технологических исследованиях и разработках.

Шенахан открытым текстом говорит, что его цель - сделать так, чтобы бизнесу было легко вести дела с государством и чтобы государству удавалось помочь частным подрядчикам выполнять больше за меньшие деньги. Суть сотрудничества - не заставлять компании делать что-то для Пентагона по указке, а использовать их лучшие уже существующие разработки и тем самым помогать частным подрядчикам монетизировать технологические достижения. Все в теории останутся в выигрыше.

Нововведения должны вступить в силу не позднее 1 февраля 2018 года. И они не всех радуют. Для многих комментирующих грядущее реформирование выглядит всего лишь как еще одна бюрократическая реорганизация, а никак не превращение военного госаппарата в нечто похожее на бизнес-компанию. Также акцент на технологиях будущего взвывает опасения, что текущие потребности вооруженных сил США не будут удовлетворены. И, наконец, ставка на эффективную работу частников в интересах обороны страны в сфере крупных технологических программ может стать банально провальной, так как военно-промышленный комплекс будет преследовать свои финансовые интересы и годами "доить" бюджет, не достигая искомого Пентагоном финансового и технического результата.

Илья Плеханов