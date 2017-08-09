Fincantieri приступила к ходовым испытаниям седьмого фрегата класса FREMM, предназначенного для ВМС Италии



Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.

Источник: navaltoday.com Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.Источник: navaltoday.com

ЦАМТО, 9 августа. Европейское управление по закупкам вооружений (OCCAR) сообщило о начале ходовых испытаний многоцелевого фрегата класса FREMM, (F-596) "Федерико Мартиненго" (Federico Martinengo), предназначенного для ВМС Италии.

В ходе первых испытаний было проверено функционирование и проведена настройка нескольких систем, установленных на борту, включая недавно разработанное оборудование (новая твердотельная РЛС обнаружения надводных целей и новая система идентификации "свой-чужой").

Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, защиты от всех видов угроз – воздушных, надводных, подводных, наземных, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Эти фрегаты должны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия.

"Федерико Мартиненго"" является седьмым кораблем серии и третьим, построенным в многоцелевой версии. Резка стали для постройки фрегата началась в июне 2014 года, закладка киля состоялась на предприятии в Рива Тригосо (Генуя) в октябре 2014 года, спуск на воду прошел 4 марта 2017 года. Планируется, что корабль будет передан ВМС Италии в апреле 2018 года.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR).

Как планируется, корабли FREMM заменят в составе итальянского флота фрегаты типов "Лупо" (уже выведены из боевого состава) и "Маэстраль" (истекает срок эксплуатации), построенные Fincantieri в 1970-ые годы.

ВМС Италии в рамках программы FREMM разместили заказы на строительство компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo/ Finmeccanica (49%)) 10 фрегатов (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной). Опционы на постройку для ВМС Италии двух последних фрегатов (девятого и десятого) в многоцелевой версии были реализованы 16 апреля 2015 года. Стоимость этих фрегатов составляет 764 млн. евро. Поставка данных кораблей будет выполнена после 2020 года.