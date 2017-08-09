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Военные из России и КНР показали лучшие результаты на последнем этапе АрМИ

10.08.2017 РИА Новости 188 0
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Инструктаж российской команды по прохождению полосы препятствий в рамках международного этапа Страж порядка
Инструктаж российской команды по прохождению полосы препятствий в рамках международного этапа Страж порядка
Источник: © Фото : страница Минобороны РФ в Facebook

КОРЛА (Китай), 9 авг - РИА Новости. Последний этап международного конкурса "Чистое небо" АрМИ-2017, в котором российские и китайские военные показали лучшие результаты, завершился на полигоне "Корла" к КНР, сообщает в среду Минобороны РФ.

"Сегодня на полигоне "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (северо-западная часть КНР) завершился последний этап международного конкурса "Чистое небо"… По предварительным итогам, российские и китайские военнослужащие показали лучшие результаты", - говорится в сообщении.

В ходе соревнований конкурсанты выполнили боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, продемонстрировали мастерство вождения бронетехники по пересеченной местности на замкнутом десятикилометровом маршруте полигона с преодолением различных препятствий, в условиях применения "условным противником" химического оружия.

Помимо российской команды, в соревнованиях приняли участие военные из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Египта, Ирана, Венесуэлы и Китая.

Окончательные итоги соревнований будут подведены после заседания судейской комиссии.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран, а наблюдателями - около 60 государств, в том числе из Америки и Евросоюза.
09.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Венесуэла
Египет
Иран
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Химоружие

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