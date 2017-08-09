Выполнение Гособоронзаказа на Курганском машиностроительном заводе

Пресс-служба Концерна "Тракторные заводы" 7 августа 2017 года выпустила пресс-релиз, в котором сообщается, что ОАО "Курганмашзавод", ведущее оборонное предприятие России по производству гусеничной легкобронированной техники, входящее в Концерн "Тракторные заводы", в 2017 году работает над выполнением 11 государственных контрактов. Гособоронзаказ текущего года выполнен на 63 %.

В настоящий момент пять контрактов закрыты - по поставке в войска готовых изделий БТР-МДМ, БРЭМ-Л, а также три - по запасным частям на БМД-2, БМП-2 и БМП-3.

Производство боевых машин пехоты БМП-3 на ОАО "Курганский машиностроительный завод" (с) Концерн "Тракторные заводы"

Шесть контрактов по-прежнему в работе. До конца года будет завершен трехгодичный контракт на поставку БМП-3, на сегодняшний день он исполнен на 70 %. На 93% завершен трехлетний ГОЗ по производству БМД-4М, в августе будет осуществлена финальная отгрузка модернизированных десантных машин. Направлена в войска и первая партия БРЭМ-Л.

Работа в рамках выполнения государственной программы вооружения на Курганмашзаводе в ближайшие годы будет продолжена. Уже подписаны долгосрочные контракты на поставку в войска БМП-3 последней модификации и БРЭМ-Л. В августе ожидается заключение договора с Министерством обороны РФ на поставку десантной техники - БМД-4М и БТР-МДМ.

На Курганмашзаводе также планируется наращивать производство запасных частей к боевым машинам, эксплуатирующимся в войсковых частях, в рамках ГОЗ.

Надо отметить, что за последние три года на Курганмашзаводе объемы выпуска продукции специального назначения в рамках выполнения гособоронзаказа увеличились вдвое, по сравнению с предшествующими годами. И этот поступательный рост позволил полностью мобилизовать коллектив предприятия, использовать все материальные ресурсы для ответственного и качественного выполнения задач, поставленных Министерством обороны РФ.

Производство десантных бронетранспортеров БТР-МДМ на ОАО "Курганский машиностроительный завод" (с) Концерн "Тракторные заводы"