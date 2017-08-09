Французские студенты создали проект марсианского скафандра

Как пишет Pierre-François Mouriaux в статье "Une combinaison martienne en impression 3D", опубликованную журналом "Air&Cosmos", семь студентов французского Политехнического университета (l'Ecole Polytechnique) вероятно разработали концепцию марсианского скафандра, созданию на основе 3D технологий.

Проектное изображение марсианского скафандра Х-1 (с) J. Barande / Ecole Polytechnique

Как пояснил изданию один из разработчиков скафандра Х-1 Тибо Пари (Thibault Paris), "согласно нашим исследованиям, мы первые создали технологический демонстратор марсианского скафандра с использованием аддитивных технологий. В разработках перспективного скафандра НАСА Z2 также используются 3D технологии, но исключительно для расчета параметров. Их прототип также сделан из композитов".

Проект Х-1 был реализован в ходе учебного года 2016-2017 и являлся проектом второго курса для семи студентов Политехнического университета. Хотя они не смогла завершить его вовремя, несмотря на затрату 4000 человеко-часов, из которых 2400 часов пришлось на проектирование), он получили за него максимальную оценку (18 из 20 по французской системе) на защите проекта, которая состоялась 24 мая 2017 года.

В период с 16 по 31 декабря скафандр будет "испытан" в ходе миссии MDRS 185, в ходе которой будет смоделирован спуск на Марс, организованной в штате Юта компанией Mars Society. Причем, возможно, скафандр может быть испытан и на борту летающей лаборатории Airbus A310 компании Novespace для отработки в реальных условиях вопросы мобильности.