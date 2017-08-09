На фестивале в День ВКС покажут бой двух истребителей пятого поколения Т-50
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Истребители пятого поколения ПАК ФА
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
На авиационном фестивале, посвященном Дню Воздушно-космических сил России, проведут показательный воздушный бой двух истребителей пятого поколения Т-50. Об этом в среду, 9 августа, сообщает телеканал "Звезда".
Мероприятие пройдет 12 августа в подмосковном парке "Патриот". В нем также примут участие истребители Су-35, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, вертолет Ми-25, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31.
Самолет Т-50, который разрабатывается по программе ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011.
Одновременно создается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Поставки истребителя в войска предусматриваются в рамках новой Госпрограммы вооружений на период с 2018 по 2025 год.
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09.08.2017
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