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"Вертолеты России" испытают легкий многоцелевой Ка-226Т в Иране

10.08.2017 ТАСС 133 0
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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Целью испытаний является подтверждение возможности эксплуатации вертолета Ка-226Т при температуре до +50 градусов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) совместно с Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) проведет в Иране испытания легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т на возможность эксплуатации в экстремально высоких температурах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе холдинга.

"Испытания будут проводиться на базе иранской компании в рамках меморандума, подписанного сторонами в мае этого года на международной выставке HeliRussia-2017. Вертолет Ка-226Т уже прибыл в Иран и приступил к первым тестовым полетам", - сказали в холдинге.

В пресс-службе пояснили, что целью испытаний, которые продлятся до конца августа, является подтверждение возможности эксплуатации вертолета Ка-226Т при температуре окружающей среды до +50 градусов по Цельсию.

Кроме того, в начале сентября "Вертолеты России" совместно с IHSRC проведут в Иране конференцию для ознакомления потенциальных заказчиков вертолета с итогами испытаний, особенностями эксплуатации Ка-226Т и его конкурентными преимуществами.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции - на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Ростех

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