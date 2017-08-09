Правительство Украины прекратило действие соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны



Верховная Рада Украины

Источник: cit.ua Верховная Рада УкраиныИсточник: cit.ua

Киев. 9 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

Соответствующий проект постановления кабинета министров "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны" утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке к имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" документу, принятие постановления позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины с РФ.

Как сообщалось, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения. Запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины от 27 августа 2014 года, вводящим в действие решение СНБО Украины.

Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года. В августе того же года правительством денонсировано межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.