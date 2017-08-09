Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Правительство Украины прекратило действие соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны

10.08.2017 Интерфакс-АВН 228 0
0
Понравилась новость?
 0
Верховная Рада
Верховная Рада Украины
Источник: cit.ua

Киев. 9 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

Соответствующий проект постановления кабинета министров "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны" утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке к имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" документу, принятие постановления позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины с РФ.

Как сообщалось, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения. Запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины от 27 августа 2014 года, вводящим в действие решение СНБО Украины.

Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года. В августе того же года правительством денонсировано межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 06:39
  • 1
В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов
  • 10.08 06:10
  • 35
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 10.08 02:07
  • 1
Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США
  • 10.08 01:13
  • 23
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 10.08 00:24
  • 2
Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25
  • 10.08 00:07
  • 4
Минобороны сформировало «дивизию 21-го века»
  • 09.08 22:15
  • 8
Украина может прекратить поставки ракет и авиадвигателей в Россию
  • 09.08 21:58
  • 2
Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
  • 09.08 21:48
  • 1029
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.08 21:17
  • 140
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 20:29
  • 11
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 20:03
  • 10
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 18:50
  • 2
Турецкие летчики впервые примут участие в программе форума "Армия"
  • 09.08 18:39
  • 1
Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar
  • 09.08 18:02
  • 100
Драйверы большой войны
другие обсуждаемые темы