Москва пересядет на электробусы КАМАЗ?



Электробус КАМАЗ-6282

Источник: http://www.moe-online.ru/ Электробус КАМАЗ-6282Источник: http://www.moe-online.ru/

С участием представителей «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) прошло заседание президиума правительства Москвы, на котором было принято решение о замене дизельных автобусов в наземном общественном транспорте на электробусы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, техническое задание по электробусам будет доработано уже в конце текущего года, когда будет объявлен первый конкурс на их закупку. Начиная с 2021 года, для нужд наземного транспорта Москвы будут закупаться исключительно автобусы на электротяге. Планируется полностью заменить автобусный парк на моторном топливе на экологичные и качественные электробусы.

Присутствовавший на заседании президиума заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Сергей Афанасьев отметил, что «КАМАЗ» поддерживает стремление столицы сделать городской транспорт экологичным и вместе с тем высокомобильным. «Ранее опытный образец электробуса нашего производства в течение двух месяцев проходил эксплуатационные испытания в Москве, в том числе на базе Мосгортранса – работал на действующем маршруте с пассажирами и показал хорошие результаты», – напомнил он. Также Афанасьев подчеркнул, что требования, которые предъявляет столичное правительство к электробусу, могут быть успешно реализованы в ближайшей перспективе на базе мощностей «КАМАЗа».

За последние два с половиной года на столичных улицах прошли испытания нескольких моделей электробусов, в том числе – и опытные образцы камазовской техники. По итогам испытаний специалисты «КАМАЗа» получили все необходимые данные для доработки модели и планируют внести свои предложения в итоговую версию технического задания московского электробуса.

Электробус КАМАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона – 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке – 100 километров. Максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до -30 градусов Цельсия.