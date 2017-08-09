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Москва пересядет на электробусы КАМАЗ?

09.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 131 0
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КАМАЗ-6282
Электробус КАМАЗ-6282
Источник: http://www.moe-online.ru/

С участием представителей «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) прошло заседание президиума правительства Москвы, на котором было принято решение о замене дизельных автобусов в наземном общественном транспорте на электробусы.


По словам мэра Москвы Сергея Собянина, техническое задание по электробусам будет доработано уже в конце текущего года, когда будет объявлен первый конкурс на их закупку. Начиная с 2021 года, для нужд наземного транспорта Москвы будут закупаться исключительно автобусы на электротяге. Планируется полностью заменить автобусный парк на моторном топливе на экологичные и качественные электробусы.


Присутствовавший на заседании президиума заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Сергей Афанасьев отметил, что «КАМАЗ» поддерживает стремление столицы сделать городской транспорт экологичным и вместе с тем высокомобильным. «Ранее опытный образец электробуса нашего производства в течение двух месяцев проходил эксплуатационные испытания в Москве, в том числе на базе Мосгортранса – работал на действующем маршруте с пассажирами и показал хорошие результаты», – напомнил он. Также Афанасьев подчеркнул, что требования, которые предъявляет столичное правительство к электробусу, могут быть успешно реализованы в ближайшей перспективе на базе мощностей «КАМАЗа».


За последние два с половиной года на столичных улицах прошли испытания нескольких моделей электробусов, в том числе – и опытные образцы камазовской техники. По итогам испытаний специалисты «КАМАЗа» получили все необходимые данные для доработки модели и планируют внести свои предложения в итоговую версию технического задания московского электробуса.

Электробус КАМАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона – 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке – 100 километров. Максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до -30 градусов Цельсия.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАМАЗ
Ростех
Персоны
Собянин Сергей

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