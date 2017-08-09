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Военные установили более 100 мировых рекордов на АрМИ-2017

10.08.2017 РИА Новости 122 0
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Всеармейские соревнования Безопасная среда. Архивное фото
Всеармейские соревнования Безопасная среда. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

КОРЛА (Китай), 9 авг - РИА Новости. Более 100 мировых рекордов установили участники Армейских международных игр на полигоне Корла в Китае, сообщает пресс-центр конкурса "Безопасная среда".

"На полигоне КНР "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР участниками "АрМИ-2017" в четырёх международных конкурсах установлено свыше 100 мировых военных рекордов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на полигоне Корла проводятся международные состязания "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник", "Суворовский натиск", в которых принимают участие военнослужащие из 10 стран. По данным пресс-службы, в этом году мировые рекорды установлены в таких сложных дисциплинах, как скоростная стрельба, преодоление огненно-штурмовой полосы в средствах защиты, экстремальное вождение боевых машин.

В этом году в конкурсе "Безопасная среда" установить мировые рекорды удалось всем без исключения странам-участницам: России, Китаю, Ирану, Египту, Белоруссии. В состязаниях "Безопасная среда" на сегодняшний день зафиксировано около 30 мировых рекордов.

На полигоне в Корла состязаются сухопутчики из Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Ангола
Белоруссия
Венесуэла
Египет
Зимбабве
Иран
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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