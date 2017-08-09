На параде в честь юбилея ВВС в парке "Патриот" выступят самолеты времен ВОВ



Штурмовик Ил-2

Источник: Владимир Бернс / РИА Новости Штурмовик Ил-2Источник: Владимир Бернс / РИА Новости

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Самолеты времен Первой и Второй мировых войн поднимутся в небо в рамках парада, посвященного 105-летию ВВС России, который состоится 12 августа в парке "Патриот" в Московской области, пишет газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"В рамках программы "Летающие легенды" будут выполнены полеты на восстановленных самолетах периодов Первой и Второй мировых войн. В их числе Фарман, Пайпер КЭБ, Як-52, Як-30, Як-18, Дуглас ДС-3, По-2, Ил-2, МиГ-3, МиГ-15 и другие", - пишет издание.

По данным газеты, также в авиашоу примут участие практически все типы современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации, стоящих на вооружении ВКС РФ.

Газета отмечает, что летчики высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и "Беркуты" покажут групповое и одиночное пилотирование и технику ведения воздушного боя. Также самолеты Су-25 покажут зрелищное шоу с дымами цветов российского триколора.

Как пишет издание, на параде будет представлена историческая реконструкция развития отечественной авиации с момента зарождения до нашего времени в театрализованной форме. Зрителям будут представлены интерактивные стэнды и экспозиции, а также учебные тренажеры и авиасимуляторы.

Газета отмечает, что после авиационного фестиваля в 16.00 на полигоне Алабино в рамках АрМИ-2017 начнется финал конкурса "Танковый биатлон", а затем состоится торжественная церемония закрытия III Армейских международных игр.