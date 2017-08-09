Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Второй этап российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017" пройдет в сентябре

10.08.2017 ТАСС 130 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие фрегата "Юньчэн" военно-морских сил Китая, прибывший в порт Балтийска для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие
Военнослужащие фрегата "Юньчэн" военно-морских сил Китая, прибывший в порт Балтийска для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие – 2017"
Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Береговая часть маневров состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября, а морская - в акватории Японского и южной части Охотского морей с 22 по 26 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Представители ВМФ России и Военно-морских сил КНР во Владивостоке подписали протокол о проведении в сентябре второго этапа международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017". Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Во Владивостоке прошла церемония подписания протокола по организации планирования и подготовки второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017". Представители Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) КНР обсудили замысел, районы проведения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей", - сообщил Матвеев.

Кроме того, в преддверии подписания протокола представители китайской стороны осмотрели полигон береговых войск Тихоокеанского флота, на котором в период с 18 по 26 сентября пройдет один из эпизодов учения, и место стоянки кораблей.

"Учение включит в себя береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября. В ходе нее будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей", - сообщил представитель ВВО.

В рамках морской части экипажи кораблей-участников проведут тренировки по связи, отработают совместные действия по оказанию помощи аварийным объектам, маневрирование кораблей в составе тактических групп. Также они проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают элементы противолодочной обороны. Кроме того, в море состоятся вертолетные учения.

Первый этап российско-китайских военно-морских маневров "Морское взаимодействие - 2017" прошел с 21 по 28 июля в городе Балтийск Калининградской области. От ВМФ России в учениях были задействованы корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Ан-26
Бойкий
Ка-27
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 06:39
  • 1
В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов
  • 10.08 06:10
  • 35
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 10.08 02:07
  • 1
Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США
  • 10.08 01:13
  • 23
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 10.08 00:24
  • 2
Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25
  • 10.08 00:07
  • 4
Минобороны сформировало «дивизию 21-го века»
  • 09.08 22:15
  • 8
Украина может прекратить поставки ракет и авиадвигателей в Россию
  • 09.08 21:58
  • 2
Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
  • 09.08 21:48
  • 1029
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.08 21:17
  • 140
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 20:29
  • 11
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 20:03
  • 10
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 18:50
  • 2
Турецкие летчики впервые примут участие в программе форума "Армия"
  • 09.08 18:39
  • 1
Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar
  • 09.08 18:02
  • 100
Драйверы большой войны
другие обсуждаемые темы