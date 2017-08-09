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У Украины нет возможности модернизировать имеющуюся авиацию - Жданов

09.08.2017 РИА "Новости" - Украина 587 1
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MiG-29_Airforce_of_Ukraine
МиГ-29С ВВС Украины. Источник: airwar.ru

Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что все украинские самолеты ВВС советские, и все производство, включая запчасти, находится в РФ.

В 2017 году из украинского бюджета на развитие ВВС выделять 1 млрд гривен, заявил президент Петр Порошенко.

В воскресенье, 6 августа, в Украине отмечали День военно-воздушных сил, и Порошенко поздравил военных летчиков с их профессиональным праздником весьма оригинально. Он в качестве второго пилота пролетел на боевом истребителе МиГ-29 с аэродрома в Василькове на военный аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области. О состоянии украинской авиации высказался в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. "Все эти самолеты - старые, советские. Все производство, включая запчасти, находится в РФ. Даже сейчас, когда мы восстанавливаем эти самолеты, запчасти мы покупаем в РФ. Эти самолеты не модернизированы. Допустим, модернизация самолета МиГ-29 стоит 8 миллионов долларов на сегодняшний день. Это то, что, допустим, делает Россия на своих самолетах, у себя. Поэтому возможности их модернизировать у нас нет. Авиация - самый дорогой вид вооруженных сил. И для государства очень важно стратегическое решение принять, такое глобальное: иметь или не иметь", - отметил эксперт.
08.08.2017
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принадлежат РИА "Новости" - Украина
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2876
№1
09.08.2017 01:19
Цитата, q
Авиация - самый дорогой вид вооруженных сил.

Полноценный флот значительно дороже....
+2
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