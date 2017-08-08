"Белый лебедь" станет мощнее в два раза: как изменят ядерные ракетоносцы России



Ту-160

Источник: Минобороны РФ/ТАСС Ту-160Источник: Минобороны РФ/ТАСС

Только на первый взгляд модернизация такой техники, как самолеты дальней авиации, выглядит простой задачей

Модернизация самолетов дальней авиации и поддержание технической готовности к выполнению боевой задачи - сложный, многоуровневый процесс, к реализации которого в Минобороны России подходят так же серьезно, как и к переоснащению сухопутного и морского компонентов ядерной триады. Сложность задачи заключается в разработке не только перспективных комплексов дальней авиации, но и специального ракетного вооружения, способного решать задачи с высокой точностью, без риска для экипажа и техники.

"Сердце" из металла

Только на первый взгляд модернизация такой техники, как самолеты дальней авиации, выглядит простой задачей. Для большинства не посвященных в тонкости конструкции бомбардировщиков-ракетоносцев процесс модернизации выглядит как обычный, вполне плановый ремонт. Однако, помимо дефектовки, разборки, ремонта, сборки и покраски бортов, незаметной остается работа сотен специалистов и десятков предприятий.

Одним из ключевых предприятий в этом отношении является самарский завод авиационных двигателей ПАО "Кузнецов". Силами самарских двигателестроителей живут и "дышат" авиационные двигатели НК-12, НК-25 и НК-32 - металлические "сердца" ракетоносцев Ту-160 и Ту-95. Однако плановым ремонтом и небольшой модернизацией самарские двигателестроители ограничиваться не станут - в ходе недавнего визита на завод замминистра обороны РФ Юрия Борисова были подтверждены сведения о сборке первой партии двигателей НК-32 второй серии, которым предстоит занять место в мотогондолах ракетоносца Ту-160М2.

Перезапуск процедуры серийного производства двигателей говорит о многом: устранены проблемы завода с квалифицированным персоналом, завершена разработка и доводка конструкции двигателей. Установочная партия новых двигателей для модернизированных ракетоносцев составит шесть штук, пять из которых ПАО "Кузнецов" поставит заказчику уже до конца 2017 года.

Двигатели второй серии для Ту-160М2 начнут испытывать уже в августе: такая срочность объясняется сроками подготовки полета первого обновленного Ту-160М2, боевая эффективность которого, по словам военных, возрастет в 2-2,5 раза по сравнению с уже состоящими на вооружении ВКС ракетоносцами, ведь построить первый абсолютный новой "Белый лебедь" планируют к 2019 году, а в 2021 году новый ракетоносец должны принять на вооружение.

Цифровые "мозги"

Ту-160М2, по мнению разработчиков и экспертов, станет так называемым самолетом переходного этапа - последней и самой современной версией ракетоносца перед началом серийного производства перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По сути, в привычные многим экспертами и любителям авиации формы впишется абсолютно другой самолет. В создании БРЭО Ту-160М2 также принимает участие один из лидеров радиоэлектронного оборудования в мире концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

Стоит отметить, что с момента начала работ над переработкой бортовой радиоэлектронной архитектуры в 2015 году специалисты КРЭТ и смежники совершили огромный рывок в качестве бортового радиоэлектронного оборудования. Одним из нововведений в конструкции Ту-160М2 станет принципиально новый комплекс радиоэлектронной борьбы, в основу которого легли наработки по бортовому комплексу РЭБ "Гималаи", разработку которого в КРЭТ провели для истребителя пятого поколения Т-50.

Помимо прочего, в состав БРЭО Ту-160М2 войдет и принципиально новая бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-СП-1, разработку которой провел входящий в состав КРЭТ Московский институт электромеханики и автоматики. Особенность такой системы заключается в абсолютной работоспособности.

"Такой комплекс может работать даже в том случае, когда борт "давят" средства радиоэлектронной борьбы противника и осуществляется сильное разнонаправленное радиоэлектронное подавление", - пояснил в интервью телеканалу "Звезда" источник в ВПК. По мнению экспертов, для ВКС России планируется построить до 50 Ту-160М2.

По-прежнему опасен

Не забыли в ходе масштабной модернизации дальней авиации и про одного из ветеранов. Обновленный Ту-95MСМ (с модернизированными двигателями НК-12MПM), по словам экспертов, соответствует всем предъявляемым требованиям к самолетам дальней авиации. Обновлены авионика, бортовое радиоэлектронное оборудование, средства связи, навигации, наведения и управления вооружением.

Над высокоточным вооружением - крылатыми ракетами большой дальности - российские специалисты поработали особенно тщательно. Благодаря современной элементной базе и боевой работе российских ВКС в Сирии накоплен огромный опыт по части разработки и производства средств поражения, с помощью которого самолеты дальней авиации могут выполнять поставленные задачи, не входя в зону действия ПВО вероятного противника.

Кроме уже испытанных в Сирии дальних авиационных крылатых ракет Х-101, в состав вооружения самолетов дальней авиации войдет и сверхдальняя крылатая ракета Х-БД, подробные параметры которой засекречены. Для того чтобы понять потенциал новой крылатой ракеты, стоит сравнить параметры с уже состоящими на вооружении средствам поражения этого типа. Для сравнения: крылатая ракета Х-101 имеет дальность стрельбы 3-3,5 тыс. км. Дальность полета новой ракеты, по словам научного руководителя ГосНИИ авиационных систем Евгения Федосова, будет значительно выше.

В сухом остатке это означает буквально следующее: для поражения объектов противника самолетам дальней авиации нужно будет лишь взлететь с аэродрома, занять эшелон и высоту. Дальше, после получения приказа на применение оружия, дело сделает ракета.

Серийное производство Ту-160М2 и продление сроков эксплуатации Ту-95МС (и их глубокая модернизация) должны будут обеспечить национальную безопасность России и постоянную боевую готовность сил ядерного сдерживания вплоть до того момента, когда к серийному производству подготовят ПАК ДА, характеристики и функционал которого, по мнению экспертов, будут в несколько раз выше, чем у существующих самолетов дальней авиации.

Дмитрий Юров