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С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель

09.08.2017 ПолитРоссия 1433 8
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ШФДМС
Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016
Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Вопреки всем ожиданиям перспективный совместный российско-китайский широкофюзеляжный самолет не будет оснащаться российским авиадвигателем ПД-35 - вместо него лайнеру придется довольствоваться движком западного производства. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает информационный портал "Авиапорт".

Как отмечается, на данный момент рассматривается два вариант двигателей для установки на самолет: производства американской компании "Дженерал Электрик", либо же британский "Роллс-Ройс". Оба варианта, как отмечают эксперты, "надежные и проверенные", однако с перспективной российской разработкой не сравнятся. Впрочем, полностью посыпать голову пеплом не стоит - ПД-35 появится на широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете (ШФМДС) на втором этапе производства после 2030 года.

Также отмечается, что прямо сейчас в конструкторском бюро компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) создается специальное подразделение, которое и будет заниматься разработкой ШФМДС.

Напомним, ранее в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что проект двигателя ПД-35 будет использоваться не только для производства российско-китайского лайнера - прямо сейчас российские конструкторы заняты разработкой перспективного транспортного самолета, обладающего грузоподъемности в 80 тонн. Также стоит отметить, что двигатель ПД-35 будет запущен в серийное производство к 2020 году.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПолитРоссия
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Компании
General Electric
Rolls-Royce
ГСС
ОДК УК
Проекты
2020-й год
ШФДМС

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
beka1
1134
№1
09.08.2017 02:15
Верить в то ,что ПД-35 будет запущен в серийное производство к 2020г. могут только очень наивные люди...
+5
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просто экспл
3689
№2
09.08.2017 02:21
а что мешает поставить на этот самолет ПД-35 сразу после начала производства двигателя ?
0
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RU
NANOBOT
938
№3
09.08.2017 06:54
Есть себестоимость ШФМДС и огромный рынок Китая и Азии. Каков наш процент в ней с учетом сборки в Китае? Если движок 100% будет делаться у нас, то игра стоит свеч, иначе нах.
0
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RU
Воин3D
1162
№4
09.08.2017 07:58
Опять прос...ли все полимеры. А как же господин Рогозин разорялся. Ничего, зато родственники пристроены. Не все же сразу получается :)
0
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RU
Байкал57
248
№5
09.08.2017 08:19
Злопыхательство это только российская примета.
Новый и большой двигатель ранее не делали, детские болезни 10 лет надо лечить, пермяки свой ПС-90А 20 доводили.

(ПД-35 будет запущен в серийное производство к 2020г. ) это опечатка, первый экземпляр для испытаний не ранее 2020г. со слов.С.В.Чемезова на МАКС-217г.
+2
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RU
Stanislav228
198
№6
09.08.2017 09:01
Цитата, q
Опять прос...ли все полимеры. А как же господин Рогозин разорялся. Ничего, зато родственники пристроены. Не все же сразу получается :)

Вы не считаете, что делать такие выводы на основании писанины людей, КОТОРЫЕ ЖДУТ САБЖ В СЕРИИ К 2020 ГОДУ (КАРЛ!!!!!) - как минимум, странно?
+1
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RU
BorSch
4017
№7
09.08.2017 11:19
Они еще с аббревиатурой ШФДМС не справились ))
Цитата, q
Вопреки всем ожиданиям перспективный совместный российско-китайский широкофюзеляжный самолет не будет оснащаться российским авиадвигателем ПД-35
Через четыре месяца дошло наконец.
0
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RU
SteSus
1648
№8
09.08.2017 12:40
Ну это предсказуемо и логично. Ситуация такая же как с МС-21 и ПД-14. Двигательно новый, не изестный, от неизвестного производителя, есть большие вопросы по его сервису, по экономики многим АК проще будет иметь самолёты разных производителей, но с одними (западными) двигателями и т.д. и т.п.

ПД-14 и ПД-35 предстоит долгий путь, чтобы получить своё место под солнцем!
0
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