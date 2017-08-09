С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель



Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016

Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Вопреки всем ожиданиям перспективный совместный российско-китайский широкофюзеляжный самолет не будет оснащаться российским авиадвигателем ПД-35 - вместо него лайнеру придется довольствоваться движком западного производства. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает информационный портал "Авиапорт".

Как отмечается, на данный момент рассматривается два вариант двигателей для установки на самолет: производства американской компании "Дженерал Электрик", либо же британский "Роллс-Ройс". Оба варианта, как отмечают эксперты, "надежные и проверенные", однако с перспективной российской разработкой не сравнятся. Впрочем, полностью посыпать голову пеплом не стоит - ПД-35 появится на широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете (ШФМДС) на втором этапе производства после 2030 года.

Также отмечается, что прямо сейчас в конструкторском бюро компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) создается специальное подразделение, которое и будет заниматься разработкой ШФМДС.

Напомним, ранее в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что проект двигателя ПД-35 будет использоваться не только для производства российско-китайского лайнера - прямо сейчас российские конструкторы заняты разработкой перспективного транспортного самолета, обладающего грузоподъемности в 80 тонн. Также стоит отметить, что двигатель ПД-35 будет запущен в серийное производство к 2020 году.