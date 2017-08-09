Объявлены сроки запуска беспилотных пассажирских самолетов



Проектное изображение перспективного пассажирского самолета сверхбольшой вместимости (более 400 человек) Boeing B777-9X

Источник: Boeing Проектное изображение перспективного пассажирского самолета сверхбольшой вместимости (более 400 человек) Boeing B777-9XИсточник: Boeing

К 2025 году может появиться технология, позволяющая дистанционно управлять пассажирскими самолетами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет швейцарского банка UBS.

По словам экспертов, использование беспилотных самолетов сможет значительно сократить затраты авиакомпаний. К примеру, Boeing планирует продать около 41 тысячи самолетов в период с 2017 по 2036 год. Соответственно, будет необходимо найти и обучить 637 тысяч новых пилотов. На данный момент коммерческие рейсы уже осуществляют посадку с помощью бортового компьютера, а пилоты вручную управляют лишь несколько минут за полет.

Если же перейти на использование беспилотных самолетов, цены на авиабилеты могут снизиться в среднем на 11 процентов. Для авиакомпаний этот шаг позволит экономить 35 миллиардов долларов в год.

Однако сами пассажиры не готовы летать на беспилотных самолетах, несмотря на то, что они станут дешевле, говорится в отчете. По данным опроса, лишь 17 процентов респондентов готовы покупать билеты на рейсы без пилота. Вместе с этим необходимо будет значительно изменить законодательство в области авиаперевозок.