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В США разрабатывают «ядерные мини-бомбы» высокой точности

09.08.2017 Свободная пресса 274 0
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nuclear_ explosion

ВВС США прорабатывают возможность создания «ядерных мини-бомб» с переменным зарядом. Об этом сообщил председатель совместных начальников штабов, генерал ВВС США Пол Сельва.


Как сообщают западные СМИ, новый вид ядерных бомб сможет наносить точечный удар по тому или иному району, уничтожая целый район или весь город. По мнению генерала, США смогут адекватно реагировать на ядерную атаку при помощи мини-бомбы.


Сельва отметил, что военные быстрыми темпами разрабатывают новую бомбу, однако пока неясно, каким образом она будет доставляться до цели.
07.08.2017
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принадлежат Свободная пресса
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Страны
США
Проекты
Ядерный щит

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