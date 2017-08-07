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Российский рынок композитов показывает ежегодный рост на 20 процентов

09.08.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 488 0
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Василий Осьмаков
Василий Осьмаков
Источник: Минпромторг

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков посетил с рабочим визитом Межотраслевой инжиниринговый центр "Композиты России".

В ходе прошедшего визита состоялась рабочая встреча с директором МИЦ "Композиты России" Владимиром Нелюбом. Ее основной темой стало текущее состояние и перспективы развития композитной отрасли.

Так, объем российского рынка композиционных материалов оценивается сегодня примерно в 53 млрд рублей. На нем представлены порядка 150 ключевых игроков, которые внедряют свои инновационные решения в ведущие отрасли экономики и промышленности – авиа- и судостроение, энергетику, строительство, космос, автопром и другие. Ежегодный темп прироста отечественного рынка композитов составляет примерно 20%.

Одним из главных в стране центров в области разработки композитов и изделий на их основе является МИЦ "Композиты России". Это ведущее структурное подразделение МГТУ имени Н. Э. Баумана, основной задачей которого является коммерциализация разработок Бауманского университета и реализация замкнутого цикла инжиниринговых услуг – от создания технологии до непосредственного выпуска продукции на рынок.

В ходе своего визита в инжиниринговый центр Василий Осьмаков осмотрел все его ключевые подразделения. Замглавы Минпромторга России ознакомился с уникальным оборудованием, установленным в аналитической, химической и композитной лабораториях, посетил лабораторию систем хранения и обработки данных, а также центр молодежного инновационного творчества "Инжинириум".

Он отметил, что в инжиниринговом центре реализуется множество перспективных проектов, том в числе на стыке промышленности и IT. Среди них – система хранения больших объемов данных BaumanAnalytics. В сотрудничестве с НПО "Баум" была создана, к примеру, флеш-карта с безграничным объемом памяти, подключающаяся к специальному "облаку" по защищенным каналам.

"Совместно с Минобрнауки мы продолжаем реализовывать программу создания и развития инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов страны. На сегодняшний день открыто 49 таких центров в 30 регионах страны, и "Композиты России" входят в число лидеров по объему оказанных инжиниринговых услуг для промышленности. В целом за последние три года объем выручки центров по направлению "инжиниринг" составил свыше 7 млрд рублей, заключено более 2,5 тысяч договоров на оказание инжиниринговых услуг," – резюмировал В. Осьмаков.

В рамках программы делового визита состоялась также рабочая встреча замглавы Минпромторга России и генерального директора Центра управления проектами в промышленности Владимира Пастухова с ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолием Александровым. Они обсудили, в частности, ключевые индустриальные проекты вуза в сфере НИОКР, в том числе связанные с промышленным развитием Арктики.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Арктика

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