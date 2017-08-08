На полигоне в Ленобласти проведут стрельбы 240-миллиметровых минометов "Тюльпан"



240-мм мина 53-Ф-864 самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"

Источник: Алексей Матвеев / vpk-news.ru 240-мм мина 53-Ф-864 самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"Источник: Алексей Матвеев / vpk-news.ru

На полигоне Лужский в Ленинградской области впервые пройдут учения артиллерийской бригады большой мощности из Тамбова. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили в штабе Западного военного округа.

"Во время тактико-специальных занятий расчеты 240-мм самоходных минометов "Тюльпан" нанесут удары по критически важным целям условного противника. При выполнении задачи личный состав скрытно выдвинется на позиции, проведет доразведку целей с помощью беспилотника и откроет огонь корректируемыми минами по целям, имитирующим заглубленные командные пункты, пункты управления систем ПВО, беспилотную ударную авиацию условного противника, расположенных на дальности до 20 километров", — пояснили в штабе округа.

На учениях задействованы около 100 военнослужащих и до 30 единиц вооружения и военной техники. Ранее подразделения бригады комбинированным способом совершили марш на расстояние свыше 1100 километров, отрабатывая по дороге задачи противодействия диверсионным группам условного противника и преодоление зараженных участков местности.

По данным открытых источников, в окрестностях Тамбова дислоцируется 45-я отдельная артиллерийская бригада большой мощности, оснащенная 240-миллиметровыми самоходными минометами 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровыми самоходными артустановками 2С7М "Малка".

Миномет 2С4 "Тюльпан" принят на вооружение в 1971 году. Способен вести огонь обычными минами (массой около 130 килограммов) на расстояние до 9,5 километров, активно-реактивными (массой около 230 килограммов) — до 20 километров.