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Минобороны купит 260 противоударных шлемов для военных полицейских

09.08.2017 Lenta.ru 369 0
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Спартанец
Сверхлегкий боевой шлем "Спартанец"
Источник: ГК "КОНДОР"

Министерство обороны намерено купить 260 противоударных шлемов для оснащения военных полицейских. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Общая сумма заказа превышает 1,38 миллиона рублей при установленной максимальной стоимости единицы не более 5310 рублей. 212 шлемов размера 54-58 и 48 шлемов размера 59-62 должны быть поставлены к ноябрю 2017 года. Получателями выступают шесть воинских частей из Москвы, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Североморска, Владимирской и Свердловской областей.

Согласно требованиям к закупке, масса противоударного радиофицированного шлема не должна превышать 1,6 килограмма, он должен иметь забрало и бармицу (накладку для защиты шеи), комплектоваться встроенной гарнитурой, динамиком и микрофоном на гибкой штанге.

Шлем должен выдерживать ударные нагрузки с энергией до 100 джоулей. Он предназначен для защиты от механических воздействий, включая удары различными предметами: палками, камнями, бутылками, от открытого пламени и атмосферных осадков.

Цвет снаряжения должен быть черный, с наружной стороны предполагается нанести маркировку ведомственной принадлежности: световозвращающую надпись "Военная полиция".

Главное управление военной полиции было создано в министерстве обороны летом 2011 года. Идея создания военной полиции в России прорабатывалась с 2009 года, в ходе коренной реформы вооруженных сил. Военная полиция обеспечивает в российских вооруженных силах законность, правопорядок, воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения, охрану военных объектов, а также противодействует преступности.
08.08.2017
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Страны
Россия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ

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