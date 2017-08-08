Боевые расчеты С-300 и С-400 подняты по учебной тревоге в Ленобласти
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Механик-водитель самоходной пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300
Источник: Виталий Невар/ТАСС
В учениях задействованы около 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе округа.
"Сегодня в рамках проведения тактического учения по учебной тревоге поднят полк противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области. Завершив мероприятия по приведению в боевую готовность, военнослужащие боевых расчетов С-400 и С-300 приступили к совершению маршей в назначенные районы", - сказали в пресс-службе.
По замыслу учений, во время движения на колонну напала диверсионно-разведывательная группа условного противника. "Боевое охранение с помощью штатного вооружения отразило атаку. Затем военнослужащие выполнили инженерную разведку местности и отработали нормативы по оперативному развертыванию С-400 и С-300 в боевой порядок для обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей", - сообщили в округе.
"Командование объединения ВВС и ПВО округа оценит способность командиров принимать самостоятельные решения в различных условиях обстановки, а также практические навыки расчетов по подготовке их к стрельбе и выполнению электронных пусков ракет. В мероприятиях принимают участие около 300 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники", - заключила пресс-служба.
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08.08.2017
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