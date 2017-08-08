Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Боевые расчеты С-300 и С-400 подняты по учебной тревоге в Ленобласти

09.08.2017 ТАСС 160 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК С-300
Механик-водитель самоходной пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300
Источник: Виталий Невар/ТАСС

В учениях задействованы около 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе округа.

"Сегодня в рамках проведения тактического учения по учебной тревоге поднят полк противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области. Завершив мероприятия по приведению в боевую готовность, военнослужащие боевых расчетов С-400 и С-300 приступили к совершению маршей в назначенные районы", - сказали в пресс-службе.

По замыслу учений, во время движения на колонну напала диверсионно-разведывательная группа условного противника. "Боевое охранение с помощью штатного вооружения отразило атаку. Затем военнослужащие выполнили инженерную разведку местности и отработали нормативы по оперативному развертыванию С-400 и С-300 в боевой порядок для обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей", - сообщили в округе.

"Командование объединения ВВС и ПВО округа оценит способность командиров принимать самостоятельные решения в различных условиях обстановки, а также практические навыки расчетов по подготовке их к стрельбе и выполнению электронных пусков ракет. В мероприятиях принимают участие около 300 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники", - заключила пресс-служба.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 13:04
  • 19
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 09.08 12:47
  • 1
Россияне хотят построить авианосец: реальный план или пропаганда? (Defence24, Польша)
  • 09.08 12:40
  • 8
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 12:27
  • 2
Догнать и перегнать кукурузник
  • 09.08 12:07
  • 26
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
  • 09.08 11:51
  • 2
Поставленные Украине американские беспилотники оказались непригодными в Донбассе
  • 09.08 11:44
  • 3
Детали проекта самолета М-60
  • 09.08 10:53
  • 1
Бангладеш хочет купить украинские бронеавтомобили ?
  • 09.08 10:46
  • 2
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 10:31
  • 383
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 09.08 10:23
  • 1
Троянский комплекс
  • 09.08 09:25
  • 5
Как Азербайджан будет сбивать армянские "Искандеры"
  • 09.08 09:18
  • 137
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 09:17
  • 13
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 09.08 08:31
  • 6
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
другие обсуждаемые темы