Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС Китая приняли на вооружение шестой эскадренный миноносец "Тип-052D"

09.08.2017 ЦАМТО 316 0
0
Понравилась новость?
 0
Эсминец «Хэфэй»
Эскадренный миноносец «Хэфэй» типа 052D ВМС Китая
Источник: China Daily

ЦАМТО, 8 августа. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли на вооружение шестой эскадренный миноносец УРО класса "Луянь-3" ("Тип-052D"). Корабль был построен на предприятии Jiangnan Shipyard и получил наименование (154) "Сямынь" (Xiamen).

Как сообщал ЦАМТО, построенный Jiangnan Shipyard головной корабль серии "Тип-052D", (172) "Куньмин", был принят на вооружение в марте 2014 года. Второй эскадренный миноносец, (173) "Чанша", вошел в состав ВМС НОАК в августе 2015 года. Эсминец (174) "Хэфэй" был принят на вооружение в декабре 2015 года. 12 июля 2016 года ВМС НОАК приняли на вооружение четвертый корабль серии, "Иньчуань" (175), а в январе 2017 года пятый – (117) "Синин" (Xining).

В настоящее время на предприятии Jiangnan Shipyard также ведется строительство 7-го, 9-го и 10-го кораблей серии. Церемония спуска на воду 10-го эскадренного миноносца состоялась 26 декабря 2016 года.

Еще четыре эскадренных миноносца "Тип-052D" (8-й, 11-й, 12-й и 13-й) строятся на верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) в Даляне. DSIC участвует в данной программе с 2015 года.

Эсминец "Тип-052D" представляет собой дальнейшее развитие кораблей "Тип-052С". Данный корабль рассматривается как китайский аналог американских эсминцев "Иджис".

Длина эскадренного миноносца "Тип-052D" составляет 157 м, ширина – 17 м, водоизмещение – 7500 т. Корабль оснащен главной энергетической установкой типа CODOG, развивает максимальную скорость 30 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 15 узлов. Численность экипажа – 280 человек.

Новый эскадренный миноносец вооружен 130-мм артиллерийской установкой PJ-38/PJ45A, двумя ЗАК ("Тип-730" и "Тип-1130"), 64-контейнерной установкой вертикального пуска с KP YJ-18, ЗРК HQ-9 с ЗУР HHQ-9, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с торпедами Yu-7, буксируемой ГАС (расширяет возможности борьбы с подводными лодками). Эсминец "Тип-052D" оборудован многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой "Тип-346A". Ангар позволяет принимать вертолеты Z-9, Ка-28 и Ка-31.

Как ожидается, в общей сложности ВМС НОАК получат до 18 кораблей серии "Тип-052D". Эсминцы "Тип-052D", вероятно, станут ключевым компонентом эскорта перспективных авианосных ударных или амфибийно-десантных групп до принятия на вооружение новейшего эскадренного миноносца "Тип-055" водоизмещением 10000-12000 т.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
052D
HQ-9
Иджис
Ка-28
Ка-31
Компании
Jiangnan Shipyard

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 13:04
  • 19
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 09.08 12:47
  • 1
Россияне хотят построить авианосец: реальный план или пропаганда? (Defence24, Польша)
  • 09.08 12:40
  • 8
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 12:27
  • 2
Догнать и перегнать кукурузник
  • 09.08 12:07
  • 26
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
  • 09.08 11:51
  • 2
Поставленные Украине американские беспилотники оказались непригодными в Донбассе
  • 09.08 11:44
  • 3
Детали проекта самолета М-60
  • 09.08 10:53
  • 1
Бангладеш хочет купить украинские бронеавтомобили ?
  • 09.08 10:46
  • 2
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 10:31
  • 383
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 09.08 10:23
  • 1
Троянский комплекс
  • 09.08 09:25
  • 5
Как Азербайджан будет сбивать армянские "Искандеры"
  • 09.08 09:18
  • 137
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 09:17
  • 13
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 09.08 08:31
  • 6
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
другие обсуждаемые темы