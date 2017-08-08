ВМС Китая приняли на вооружение шестой эскадренный миноносец "Тип-052D"



Эскадренный миноносец «Хэфэй» типа 052D ВМС Китая

Источник: China Daily Эскадренный миноносец «Хэфэй» типа 052D ВМС КитаяИсточник: China Daily

ЦАМТО, 8 августа. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли на вооружение шестой эскадренный миноносец УРО класса "Луянь-3" ("Тип-052D"). Корабль был построен на предприятии Jiangnan Shipyard и получил наименование (154) "Сямынь" (Xiamen).

Как сообщал ЦАМТО, построенный Jiangnan Shipyard головной корабль серии "Тип-052D", (172) "Куньмин", был принят на вооружение в марте 2014 года. Второй эскадренный миноносец, (173) "Чанша", вошел в состав ВМС НОАК в августе 2015 года. Эсминец (174) "Хэфэй" был принят на вооружение в декабре 2015 года. 12 июля 2016 года ВМС НОАК приняли на вооружение четвертый корабль серии, "Иньчуань" (175), а в январе 2017 года пятый – (117) "Синин" (Xining).

В настоящее время на предприятии Jiangnan Shipyard также ведется строительство 7-го, 9-го и 10-го кораблей серии. Церемония спуска на воду 10-го эскадренного миноносца состоялась 26 декабря 2016 года.

Еще четыре эскадренных миноносца "Тип-052D" (8-й, 11-й, 12-й и 13-й) строятся на верфи Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) в Даляне. DSIC участвует в данной программе с 2015 года.

Эсминец "Тип-052D" представляет собой дальнейшее развитие кораблей "Тип-052С". Данный корабль рассматривается как китайский аналог американских эсминцев "Иджис".

Длина эскадренного миноносца "Тип-052D" составляет 157 м, ширина – 17 м, водоизмещение – 7500 т. Корабль оснащен главной энергетической установкой типа CODOG, развивает максимальную скорость 30 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 15 узлов. Численность экипажа – 280 человек.

Новый эскадренный миноносец вооружен 130-мм артиллерийской установкой PJ-38/PJ45A, двумя ЗАК ("Тип-730" и "Тип-1130"), 64-контейнерной установкой вертикального пуска с KP YJ-18, ЗРК HQ-9 с ЗУР HHQ-9, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с торпедами Yu-7, буксируемой ГАС (расширяет возможности борьбы с подводными лодками). Эсминец "Тип-052D" оборудован многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой "Тип-346A". Ангар позволяет принимать вертолеты Z-9, Ка-28 и Ка-31.

Как ожидается, в общей сложности ВМС НОАК получат до 18 кораблей серии "Тип-052D". Эсминцы "Тип-052D", вероятно, станут ключевым компонентом эскорта перспективных авианосных ударных или амфибийно-десантных групп до принятия на вооружение новейшего эскадренного миноносца "Тип-055" водоизмещением 10000-12000 т.