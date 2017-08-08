РФ и США проведут заседание по делам военнопленных и пропавших без вести



Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия и США готовятся в ноябре провести пленарное заседание совместной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, также состоятся технические переговоры и работа экспертной группы Комиссии по войне на Корейском полуострове, сообщил журналистам начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"Российская и американская стороны в Вашингтоне обсуждают вопросы, связанные с подготовкой пленарного заседания Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, которое состоится в Москве в ноябре текущего года. Также в ходе визита Россия и США проведут технические переговоры и работу экспертной группы Комиссии по войне на Корейском полуострове", - сказал он.