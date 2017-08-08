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РФ и США проведут заседание по делам военнопленных и пропавших без вести

09.08.2017 РИА Новости 107 0
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия и США готовятся в ноябре провести пленарное заседание совместной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, также состоятся технические переговоры и работа экспертной группы Комиссии по войне на Корейском полуострове, сообщил журналистам начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"Российская и американская стороны в Вашингтоне обсуждают вопросы, связанные с подготовкой пленарного заседания Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, которое состоится в Москве в ноябре текущего года. Также в ходе визита Россия и США проведут технические переговоры и работу экспертной группы Комиссии по войне на Корейском полуострове", - сказал он.
08.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ

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