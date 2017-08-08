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Команда ВМФ России лидирует в конкурсе "Глубина" на АрМИ-2017

09.08.2017 РИА Новости 134 0
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Команда России на международном конкурсе по водолазному многоборью Глубина - 2017 в Севастополе
Команда России на международном конкурсе по водолазному многоборью Глубина - 2017 в Севастополе
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Команда ВМФ России лидирует в конкурсе водолазного мастерства "Глубина" в рамках Армейских международных игр - 2017 после семи соревновательных дней, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

В седьмой день соревнований участники конкурса "Глубина" состязались в двух упражнениях. Спортсмены из Венесуэлы, Ирана на время оказывали первую медпомощь "пострадавшему" водолазу, а сборные России, Сирии и ЮАР выполняли под водой упражнение по сборке фланца. В первом упражнении промежуточную победу одержали военные из Ирана, а во втором - сборная команда России. В среду группы участников поменяются местами и определят сильнейшую сборную команду турнира.

"За день до окончания конкурса по-прежнему первое место по количеству набранных балов занимает сборная команда ВМФ России, на втором месте водолазы ВМС Исламской Республики Иран, на третьей позиции сборная команда ВМС Южно-Африканской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что севастопольский этап соревнований завершится 9 августа.
08.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Венесуэла
Иран
Польша
Россия
Сирия
ЮАР
Проекты
АРМИ-20XX

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