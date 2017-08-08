Балтийский флот пополнился универсальным буксиром ледового класса
|
|
Церемония подъема флага ВМФ России на спасательном буксире СБ-737 (заводской номер 804) проекта 02980 (ПС-45) постройки ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 04.08.2017
Источник: Vetal / forums.airbase.ru
Буксиры предназначены для проведения спасательных работ, поиска, эвакуации и размещения людей, оказания им медпомощи. Также буксир может быть использован для тушения горящего на воде топлива
КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Универсальный спасательный буксир ледового класса "СБ-737" проекта 02980 пополнил состав аварийно-спасательного отряда Балтийского флота в рамках программы его обновления, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"В главной военно-морской базе флота Балтийске, куда прибыл новый буксир постройки Ленинградского судостроительного завода ОАО "Пелла", состоялась церемония подъема военно-морского флага. Буксир включен в состав аварийно-спасательного отряда Балтийского флота", - рассказал Мартов.
Он отметил, что это уже третий спасатель данного проекта, построенный для нужд флота по программе его обновления. Годом ранее аналогичные буксиры "СБ-121" и "СБ-123" пополнили состав аварийно-спасательных отрядов Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота.
Буксиры ледового класса проекта 02980 предназначены для проведения спасательных работ, оказания помощи судам, терпящим бедствие, поиска, спасения, эвакуации и размещения людей, оказания им медицинской помощи, а также выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Кроме того, буксир может быть использован для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, горящего на воде топлива, технического обеспечения выполнения подводно-технических работ, а также снятия с мели аварийных судов.
Водоизмещение нового СБ-737 составляет 1216 тонн, длина судна - 48 метров, ширина - 13 метров, максимальная скорость - 14,5 узлов. Экипаж судна восемь человек, автономность плавания - 20 суток.
|
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.08.2017 ВМФ России получил два спасательных буксира проекта 02980
28.10.2016 Спасательное буксирное судно нового поколения спущено на воду
22.08.2016 Балтийский флот пополнится новым буксиром
20.07.2016 Завершены государственные испытания спасательного буксира «СБ-121»
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
02.06.2017 Новый катер типа "Раптор"
01.06.2017 На судостроительном предприятии "Пелла" состоялась церемония спуска на воду патрульного катера проекта 03160 для ВМФ РФ
01.06.2017 В Петербурге спустили на воду катер нового поколения "Раптор"