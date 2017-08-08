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Пентагон объявил тендер на закупку винтовок калибра 7,62x5;51 мм

09.08.2017 Военное обозрение 234 0
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Морской пехотинец с M4.
Морской пехотинец с M4.
Источник: U.S. Marine Corps

Американская армия ищет замену винтовкам M4. Как сообщает портал military.com, Минобороны США объявило тендер на закупку промежуточной боевой винтовки (Interim Combat Service Rifle, ICSR) калибра 7,62×51 мм.


Сегодня основное стрелковое оружие американской армии — винтовка М4 калибра 5,56×45 мм. Но, после того как генерал Марк Милли, выступая в Сенате, сообщил о том, что 5,56-мм патроны M855A1 неспособны пробить новейшие бронежилеты, парламентарии одобрили программу перевооружения армии стрелковым оружием большего калибра.


Тендер будет проходить в два этапа. В рамках первого военные закупят семь различных моделей винтовок из числа доступных на рынке и протестируют их. В частности, будет испытана способность солдата в штатной экипировке переносить 210 патронов в 20- или 30-зарядных магазинах, и проведутся стрельбы на дистанциях 300 и 600 м. Кроме того, у всех винтовок сделают замеры громкости выстрела, после чего будет определена возможность её снижения. Будет иметь значение и наличие креплений для установки дополнительных аксессуаров. Помимо стрелковых качеств важными для новых винтовок будут низкий вес и базовый комплект дополнительных аксессуаров (прицелов, пламегасителей, фонарей и т. д.). В рамках второго этапа Минобороны США выберет победителя и осуществит закупку до 50 000 винтовок в калибре 7,62×51 мм.


Впервые о недостаточных возможностях патронов калибра 5,56 мм заявил Корпус морской пехоты, оценивая действия солдат в Афганистане в 2004 году. Морпехи жаловались на малую дальность полёта пули, из-за чего противник, использовавший оружие калибра 7,62 мм, имел огневое преимущество. В 2009 году американская армия приняла на вооружение Enhanced Battle Rifle (EBR) — модернизированную версию винтовки M14 в калибре 7,62×51 мм.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Афганистан
США
Продукция
M16
М14

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