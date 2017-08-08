

Mk.19 mod.3 – американский станковый автоматический гранатомет с ленточной подачей боеприпасов Mk.19 mod.3 – американский станковый автоматический гранатомет с ленточной подачей боеприпасов

Как сообщает портал defence-blog.com, варшавский Институт прецизионной механики совместно с компанией Jakusz разработали замену американскому гранатомёту Mk.19 и польская армия вскоре может вооружиться автоматическими гранатомётами отечественной разработки.

На данный момент на вооружении польской армии стоит одна модель автоматического гранатомёта калибра 40 мм — американский Mk.19. Закупка Mk.19 третьего поколения (Mod 3) в количестве 200 штук была осуществлена в 2007 году для вооружения польских подразделений, участвовавших в военных операциях в Ираке и Афганистане, передает "Warspot".

Польша разработала замену американскому гранатомёту Mk.19

Новая польская разработка получила название LGA-40. Её создатели указывают, что гранатомёт имеет два существенных отличия от американского Mk.19, что делает его более конкурентоспособным: вес LGA-40 составляет 21 кг против 35 кг у Mk.19 Mod 3, а благодаря новой конструкции польский гранатомёт имеет улучшенную скорострельность.

Польская армия уже провела серию испытаний нового гранатомёта и подтвердила заявленные характеристики: дальность стрельбы составляет 2200 м, скорострельность достигает 450 выстрелов в минуту. На данный момент решается вопрос о закупке этого оружия для армейских частей, при этом разработчики также предлагают LGA-40 в комплектации с дистанционно управляемой платформой.