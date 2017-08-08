Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar
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Модернизированный истребитель-бомбардировщик Jaguar DARIN III Upgrade ВВС Индии
Источник: HAL photo
Как сообщает портал defenceupdate.in, ВВС Индии готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jagua с новейшим радаром, оснащенным активной фазированной решеткой (АФАР). Израильская компания ELTA, ранее победившая в тендере на модернизацию истребителей Jaguar до конфигурации DARIN-III, подготовила к испытаниям первый самолет. Известно, что Jaguar получил новую радиолокационную станцию с АФАР, что позволит ему увеличить дальность обнаружения целей, а также распознавать большее их количество. Кроме того, истребители получат обновленную авионику и боевую систему. Всего в рамках контракта будут обновлены 58 машин. Испытания первого «Ягуара» модификации DARIN-III будут проведены уже до конца текущего месяца.
Jaguar был разработан в 60-е годы франко-британским консорциумом SEPECAT, а в 1972 году поступил на вооружение французских ВВС. Индийская армия начала закупки «Ягуаров» в 80-е годы, и на сегодняшний день имеет на вооружении порядка 150 единиц (большая часть из них требует ремонта). С 2014 года Индия является последним эксплуатантом этих самолетов, поскольку остальные страны уже списали все свои «Ягуары», передает "Warspot"
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08.08.2017
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