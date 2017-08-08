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На форуме "Армия-2017" покажут захваченные в Сирии трофеи

09.08.2017 Lenta.ru 212 0
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МО РФ
Министерство обороны РФ
Источник: ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

В рамках форума "Армия-2017" будет развернута экспозиция трофеев, захваченных у боевиков террористических группировок в ходе сирийской кампании. Об этом, как передает ТАСС, заявил руководитель главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны Александр Миронов.

Помимо этого, на выставке развернут отдельную экспозицию, посвященную деятельности группировки российских войск в Сирии.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет 22-27 августа на базе подмосковного парка "Патриот", а также на территории полигона в Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, отдельные мероприятия состоятся во всех военных округах и в объединенном стратегическом командовании "Север".

На форуме будут представлены официальные экспозиции военных из семи государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии и ЮАР.

Выставки "Армия" проводятся в России с 2015 года. Первоначально планировалось проводить их раз в два года, но затем военные настояли на ежегодном формате, что потребовало переформатировать график ряда устоявшихся выставок (в частности, перенести авиасалон МАКС-2017 с традиционной для него с 1990-х годов второй половины августа на середину июля).

Военное ведомство также использует площадки форума "Армия" для подписания крупных контрактов по гособоронзаказу (в 2016 году заключены 17 сделок на общую сумму 130 миллиардов рублей), а также проведения закрытых совещаний с оборонной промышленностью по военно-техническим вопросам.
08.08.2017
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Китай
Пакистан
Россия
Сирия
Словакия
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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