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США побомбят Филиппины

09.08.2017 Газета.ru 166 0
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Дым после авиаудара армии Филиппин во время боев с исламистами группировки "Маут", 27 июня 2017 года
Дым после авиаудара армии Филиппин во время боев с исламистами группировки "Маут", 27 июня 2017 года
Источник: Jorge Silva/Reuters

Пентагон планирует авиаудары по боевикам ИГ на Филиппинах

Пентагон планирует военную операцию против боевиков ИГ на Филиппинах, ее предполагается провести американскими ударными беспилотниками. О дате начала операции может стать известно уже во вторник, 8 августа.

По данным телеканала, о начале операции может быть объявлено уже во вторник. Предполагается, что джихадистов атакуют американские ударные беспилотники. В случае одобрения плана в Белом доме США смогут наносить удары по целям ИГ, представляющим угрозу для союзников США в регионе.

В беседе с NBC представитель Пентагона заявил, что сейчас американские военные уже делятся разведданными с филиппинскими правительственными силами.

В США филиппинского президента Родриго Дутерте критикуют за нарушения прав человека, однако СМИ не раз писали о симпатии президента США Дональда Трампа к экстравагантному лидеру.

В мае Дутерте приезжал с визитом в Москву, но вынужден был досрочно вернуться на родину из-за обострения боевых действий с ИГ. Дутерте успел пожаловаться российскому президенту Владимиру Путину на сложные взаимоотношения с США и попросить у России "современное оружие, чтобы сражаться с ИГ, чтобы сражаться с их подразделениями и группировками". Путин не исключил возможности военно-технического сотрудничества двух стран.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев тогда сообщил, что, несмотря на запрос филиппинской стороны, предметные переговоры о поставках Маниле российских вооружений не начались. По мнению Михеева, в рамках контртеррористической операции Филиппины могут заинтересовать мобильные средства борьбы с террористами, стрелковое вооружение и боеприпасы.

На Филиппинах продолжаются столкновения между правительственными силами и вооруженными исламистами, которые в мае захватили город Марави на юге страны.

В итоге силы безопасности освободили город от боевиков, в боевых действиях погибли по меньшей мере 120 человек, уточняло Associated Press со ссылкой на местные власти.

На стороне антиправительственных сил в конфликте выступают филиппинские исламистские группировки суннитского толка "Абу Сайяф" и "Мауте", действующие преимущественно на юге страны и, в частности, на острове Минданао. Обе организации присягнули на верность "Исламскому государству".

Боевые действия в Марави активизировались после неудачной попытки филиппинских спецслужб захватить лидера "Абу Сайяф" Иснилона Хапилона. Агентство Reuters называет его эмиром боевиков в Юго-Восточной Азии. Контртеррористическую операцию с целью его поимки силы безопасности Филиппин начали после получения информации о том, что Хапилон находится в Марави.

Из-за боевых действий в Марави Дутерте ввел военное положение на территории всего острова Минданао. Среди погибших в результате операции против ИГ в мае оказались 89 боевиков, 21 военный и 19 мирных жителей.

Силы безопасности Филиппин проводят против исламистов наземную операцию с использованием бронетранспортеров и наносят удары с воздуха. В ходе майских боев за Марави военные впервые применили легкие штурмовики SF-260, произведенные в Италии. Департамент национальной обороны Филиппин заключил контракт с итальянской компанией Alenia Aermacchi, производящей самолеты, на сумму $13,1 млн. Италия к 2011 году поставила Филиппинам 18 штурмовиков.

Боевики, в свою очередь, обороняются от правительственных сил с помощью винтовок и боеприпасов, а также бронированной полицейской машины.

Все это они получили после ограбления полицейского участка, пишет Reuters. Исламисты также освободили из тюрьмы своих соратников, которые присоединились к боевым действиям, отмечает агентство.

По данным разведки, на стороне филиппинских боевиков сражаются также десятки иностранных джихадистов, аффилированных с ИГ. Источник Reuters в филиппинской разведке рассказал, что в составе 400-500 боевиков, захвативших Марави на прошлой неделе, было около 40 человек, приехавших на остров Минданао из-за рубежа, в том числе и из стран Ближнего Востока.

Среди иностранных боевиков в Марави были малайзийцы, индонезийцы, а также пакистанец, йеменец, индиец, марокканец, чеченец, выходец из Саудовской Аравии и один человек с турецким паспортом, рассказал собеседник агентства.

В контртеррористическом подразделении полиции Малайзии назвали имена четырех малайзийцев, которые отправились на Минданао, чтобы примкнуть к филиппинским боевикам. Среди них, по данным правоохранителей, оказался в том числе бывший преподаватель одного из малайзийских университетов Махмуд Ахмад. По данным малайзийских СМИ, в конце 1990-х годов он прошел подготовку в лагере "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Афганистане, а во время расцвета ИГ занимался вербовкой боевиков в Малайзии и их последующей отправкой в Сирию и Ирак. Сейчас он активно взаимодействует с группировкой "Абу Сайяф", а в случае гибели ее лидера Иснилона Хапилона может взять на себя руководство подразделениями ИГ в Юго-Восточной Азии, сообщал Reuters.

Выходцы из Юго-Восточной Азии, уехавшие воевать в Сирию и Ирак на стороне ИГ, еще в прошлом году выпустили видеоролик, в котором призывают своих соотечественников начать джихад на юге Филиппин, а не пытаться уехать на Ближний Восток.

Присутствие в Марави иностранных джихадистов свидетельствует о том, что регион становится новым центром сосредоточения ИГ. "ИГ сокращается в Ираке и Сирии и децентрализуется в некоторых частях Азии и на Ближнем Востоке. Одной из областей, где ИГ увеличивает свое присутствие, является Юго-Восточная Азия, и Филиппины здесь являются центром тяжести", - выразил мнение в разговоре с Reuters эксперт по безопасности сингапурской Школы международных исследований им. С. Раджаратнама Рохан Гунаратна.

Местные власти давно предупреждали, что нищета, беззаконие и слабые границы преимущественно мусульманских районов Минданао могут стать базой для радикальных исламистов как из самой Юго-Восточной Азии, так и из-за рубежа.

ИГ и другие аффилированные с ним структуры за последние два года уже совершали нападения в Юго-Восточной Азии, но битва в Марави стала первой затяжной конфронтацией между исламистами и филиппинскими силами безопасности.

Как объясняла ранее "Газете.Ru" профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Лариса Ефимова, на Филиппинах террористы действуют на обитаемой местности, хоть она горная и труднодоступная. Но есть еще юг Таиланда, юг Мьянмы, есть необитаемые индонезийские острова. Малайский архипелаг насчитывает 17,5 тыс. островов, из которых только 6 тыс. обитаемые. Это огромная акватория, которую невозможно контролировать ни с моря, ни с воздуха, потому что все покрыто густыми тропическими лесами. Поэтому если "Абу Сайяф" прогонят с территории Филиппин, они могут переместиться именно на эти острова", - предположила эксперт.

"Это не Афганистан, где голая местность и никуда не скроешься, и не Ближний Восток, где много народу. Здесь десять тысяч необитаемых островов, которые невозможно проконтролировать", - отметила Ефимова.

Вместе с тем, по ее мнению, говорить о тенденции перехода боевиков с Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию пока нельзя.

Сведений о том, что отряды исламистов направляются в этот регион, пока нет, пояснила эксперт.

"Абу Сайяф" - это достаточно крупная филиппинская группировка исламистов, "Мауте" - более мелкая, в нее входят около 500 человек. "Сейчас они так отчаянно сражаются [в Марави], потому что защищают своего лидера. В других местах есть и другие группировки, которые присягнули на верность ИГ. У них общая идея - создать халифат, и они не хотят действовать в одиночку, поэтому объявляют себя частью ИГ. Активизация исламистов на Филиппинах проходила на протяжении многих десятилетий, еще после достижения независимости в 1946 году. Филиппины сейчас просто вышли на передний план, но опасность исламского терроризма в регионе существует уже достаточно давно", - рассказала Ефимова, добавив, что население Юго-Восточной Азии составляет около 600 млн человек, более 40% которых - мусульмане.


Отдел "Армия"
08.08.2017
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