Команда из России выиграла на международном конкурсе разведчиков
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Всеармейский конкурс Отличники войсковой разведки. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Ростислав Нетисов
НОВОСИБИРСК, 8 авг - РИА Новости. Российская команда одержала победу на международном конкурсе военных разведчиков "Отличники войсковой разведки", завершившемся во вторник в Новосибирске в рамках Армейских международных игр - 2017.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, российские разведчики стали первыми во всех пяти этапах конкурса.
"В общем зачете первое место заняла команда России, на втором месте команда Китая, на третьем - команда Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
Во вторник разведчики завершили состязания на заключительном этапе соревнований - выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривает выполнение подрыва объекта условного противника, преодоление водной преграды, в том числе, вождение бронемашины на плаву, а также марш-бросок и организацию связи и передачи разведывательных донесений.
Ранее российская команда стала лучшей в предыдущих четырех этапах конкурса - десантировании и организации засады, конкурсе механиков-водителей, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и стрельбе. Россию на конкурсе представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.
В конкурсе принимали участие команды Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Церемония закрытия соревнований и награждение победителей пройдут 10 августа.
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08.08.2017
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