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Инфраструктура для базирования закупаемых Индонезией в России Су-35 пока не готова

09.08.2017 ЦАМТО 277 0
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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С (бортовой номер "05 красный") постройки 2013 года во время перегона с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина в состав 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) в Ахтубинске. Комсомольск-на-Амуре, 11.02.2014
Источник: Вадим / White / russianplanes.net

ЦАМТО, 8 августа. Приобретаемые в России для Военно-воздушных сил Индонезии 11 истребителей Су-35 для замены F-5E/F "Тайгер-2" будут временно дислоцированы в Макасаре (провинция Южное Сулавеси), пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе в Мадиуне (провинция Восточная Ява).

Об этом 7 августа сообщил ресурс Liputan6.com со ссылкой на командующего ВВС Индонезии маршала авиации Хади Тьяхьянто (Hadi Tjahjanto).

Как уже сообщал ЦАМТО, с начала прошлого года между Россией и Индонезией шли переговоры о приобретении восьми истребителей Су-35 на сумму 1,14 млрд. долл. с опционом на 10 самолетов для формирования полноценной эскадрильи. Опцион планировалось реализовать по мере появления средств в оборонном бюджете Индонезии.

В прошлом месяце по необъявленным причинам было принято решение приобрести 11 истребителей российского производства, то есть в первой партии будет закуплено на 3 машины больше, чем предполагалось ранее.

Как уже сообщалось, индонезийская государственная торговая компания PT Perusahaan Perdagangan и ГК "Ростех" подписали меморандум о взаимопонимании по встречной поставке индонезийских сельскохозяйственных товаров в рамках проекта закупки 11 российских истребителей Су-35.
08.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
F-5
Су-35
Компании
Ростех

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