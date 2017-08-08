Новые буксиры пополнили заводскую флотилию Севмаша



Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

ЦАМТО, 8 августа. Малый флот Севмаша пополнился двумя новыми буксирами "Федор Шушарин" и "Владимир Чувакин". Суда приобретены в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 гг.".

На бортах буксиров увековечены имена известных корабелов.

Современные маневренные буксиры-кантовщики мощностью 1200 л.с. и высоким уровнем технической оснащенности усилят малый флот Севмаша. "Федор Шушарин" и "Владимир Чувакин" будут задействованы для выполнения производственной программы Севмаша, в частности на испытаниях подводных кораблей нового поколения.

Буксир "Федор Шушарин" назван в честь главного инженера предприятия, вице-президента Государственного Российского центра атомного судостроения, лауреата Государственной премии СССР. Федор Николаевич работал на Севмаше 44 года, с его участием со стапелей предприятия были выведены десятки атомных подводных лодок, налажено производство.

Владимир Михайлович Чувакин также внес весомый вклад в развитие судостроения. Как ответственный сдатчик он вел строительство, испытания и сдачу опытной титановой АПЛ проекта 685 "Комсомолец", серии атомоходов проекта 949А и головной АПЛ "Барс" проекта 971. Лауреат Государственной премии РФ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".