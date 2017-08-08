Новые буксиры пополнили заводскую флотилию Севмаша
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Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
ЦАМТО, 8 августа. Малый флот Севмаша пополнился двумя новыми буксирами "Федор Шушарин" и "Владимир Чувакин". Суда приобретены в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 гг.".
На бортах буксиров увековечены имена известных корабелов.
Современные маневренные буксиры-кантовщики мощностью 1200 л.с. и высоким уровнем технической оснащенности усилят малый флот Севмаша. "Федор Шушарин" и "Владимир Чувакин" будут задействованы для выполнения производственной программы Севмаша, в частности на испытаниях подводных кораблей нового поколения.
Буксир "Федор Шушарин" назван в честь главного инженера предприятия, вице-президента Государственного Российского центра атомного судостроения, лауреата Государственной премии СССР. Федор Николаевич работал на Севмаше 44 года, с его участием со стапелей предприятия были выведены десятки атомных подводных лодок, налажено производство.
Владимир Михайлович Чувакин также внес весомый вклад в развитие судостроения. Как ответственный сдатчик он вел строительство, испытания и сдачу опытной титановой АПЛ проекта 685 "Комсомолец", серии атомоходов проекта 949А и головной АПЛ "Барс" проекта 971. Лауреат Государственной премии РФ.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".
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08.08.2017
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