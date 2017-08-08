Подводная лодка "Краснодар" вышла из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и направляется в Севастополь



Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017

Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

ЦАМТО, 8 августа. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Черноморского флота "Краснодар" завершила свою миссию в составе сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море и возобновила межфлотский переход с Балтики в Черное море.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, 7 августа ДЭПЛ "Краснодар" благополучно прошла через Черноморские проливы и взяла курс на Севастополь. Ее прибытие ожидается 9 августа.

Ранее в Средиземном море подводная лодка "Краснодар" дважды выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" из подводного положения по объектам террористов в Сирии.

Подводная лодка "Краснодар" – четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.