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Подводная лодка "Краснодар" вышла из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и направляется в Севастополь

09.08.2017 ЦАМТО 148 0
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Б-265 "Краснодар"
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" проекта 06363 ВМФ России в Северном море во время перехода с Балтики к месту базирования на Черноморский флот. Снимок сделан с вертолета NH90 ВМС Нидерландов. 05.05.2017
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

ЦАМТО, 8 августа. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Черноморского флота "Краснодар" завершила свою миссию в составе сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море и возобновила межфлотский переход с Балтики в Черное море.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, 7 августа ДЭПЛ "Краснодар" благополучно прошла через Черноморские проливы и взяла курс на Севастополь. Ее прибытие ожидается 9 августа.

Ранее в Средиземном море подводная лодка "Краснодар" дважды выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" из подводного положения по объектам террористов в Сирии.

Подводная лодка "Краснодар" – четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.
08.08.2017
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