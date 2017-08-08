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НПО "Энергомаш" вложит 7 млрд рублей в подготовку производства двигателей для "Союза-5"

09.08.2017 ТАСС 280 0
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Генеральный директор НПО &quot;Энергомаш&quot; Игорь Арбузов
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам гендиректора предприятия Игоря Арбузова, подготовка к началу серийного производства новых двигателей начнется в 2017 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Двигателестроительное предприятие НПО "Энергомаш" вложит 7 млрд рублей в подготовку производства двигателей РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

"Общий объем инвестиций составит почти 7 млрд рублей. Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2019 года", - сказал он ТАСС.

По словам гендиректора, реконструкция предприятия и подготовка к началу серийного производства новых двигателей начнется уже в этом году.

Ранее Арбузов уточнил, что подписано инвестиционное соглашение с губернатором Московской области, которое дает предприятию возможность существенно сократить расходы по налогам на прибыль и по налогам на имущество, которое будет создаваться при реконструкции предприятия.

Первый двигатель РД-171МВ будет поставлен заказчику - Роскосмосу - в 2021 году, а его летные испытания в составе ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться в 2022 году.

"Союз-5"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ производства НПО "Энергомаш", которые станут развитием двигателей РД-171М, использовавшихся в ракетах-носителях "Зенит". На второй ступени будут стоять два РД-0124М (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на середину 2022 год, первый пилотируемый запуск с кораблем "Федерация" запланирован на 2024 год.

В последующем ракета-носитель "Союз-5" станет основой для первой ступени российской сверхтяжелой ракеты-носителя.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Компании
КБХА
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Союз-5 РН
Федерация КК

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