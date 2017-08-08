Сборная ВС России победила в конкурсе "Военное ралли" в рамках Армейских игр



Источник: © Минобороны РФ Источник: © Минобороны РФ

Второе место заняла сборная Египта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская команда стала победителем конкурса "Военное ралли", проходившего в рамках Армейских международных игр - 2017, второе место заняла сборная Египта - единственного иностранного участника соревнований. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"На всех трех этапах "Военного ралли" сборная ВС России показала лучшие результаты и заслуженно стала победителем конкурса. Ничего другого от наших военных водителей я не ожидал, ведь это лучшие представители данной профессии, прошедшие жесточайший отбор в масштабах всех Вооруженных сил страны", - сказал Булгаков.

"Достойно выступила и команда ВС Египта, впервые принимавшая участие в конкурсе "Военное ралли" и занявшая второе место. И российские, и египетские военные водители успешно справились с тяжелыми условиями бездорожья на трассе общей протяженностью 1700 км, 40-градусной жарой и сложным спецучастком на маршруте Элиста - Волгоград протяженностью 280 км", - отметил замминистра.

Он напомнил, что для повышения своего мастерства в соревнованиях вне конкурса участвовали команды от Росгвардии и оборонных предприятий страны. Лучшие результаты среди них показала команда Росгвардии, ставшая бронзовым призером состязаний.

"Судейство в ходе конкурса было абсолютно беспристрастным, поскольку действия всех экипажей оценивались судейской коллегией путем анализа данных, полученных от средств объективного контроля - беспилотных летательных аппаратов и аппаратуры системы ГЛОНАСС", - подчеркнул замглавы военного ведомства

Булгаков сообщил, что награды победителям и призерам "Военного ралли" в воскресенье на торжественной церемонии в Волгограде вручил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко, объявивший затем о закрытии соревнований.

"Наблюдатели от иностранных государств, следившие за соревнованиями, видят перспективу проведения конкурса, поэтому на будущих состязаниях количество участников вырастет в разы", - выразил уверенность замминистра.