Экипажи истребителей Су-27 провели учебные бои в небе над Краснодарским краем
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Истребитель Су-27
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
Отмечается, что пилоты выполнили поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса "воздух - воздух"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Около 20 летчиков авиаполка Южного военного округа провели учебные бои на истребителях Су-27 в Краснодарском крае. Об этом во вторник журналистам рассказал начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Экипажи провели учебные стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника, с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве мишеней использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24. Учебные стрельбы летчики вели как в дневное, так и ночное время", - сообщил Астафьев.
По его словам, пилоты истребителей также выполнили поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса "воздух - воздух". "Основная цель данных полетов - совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения авиационной техники, а также повышение мастерства молодых летчиков", - добавил Астафьев.
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08.08.2017
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