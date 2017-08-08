Производители двигателей срывают план поставок самолетов Airbus заказчикам

Как пишет Bruno Trévidic в статье "Airbus reste pénalisé par les retards de production des motorists" во французской газете "Les Echos", проблемы двигателестроительных компаний Pratt & Whitney и Rolls-Royce задерживают поставки пассажирских самолетов Airbus заказчикам. В результате планы Airbus передать потребителям 700 самолетов в 2017 году поставлены под угрозу. Так, в Airbus уже стали опасаться, что строящиеся самолеты станут безмоторными планерами, как в случае аппарата Perlan 2. Уже два года двигателестроители поставляют на головное предприятие Airbus в Тулузе двигатели с задержками. В то время как европейцы соревнуются с Boeing, они испытывают технические сложности и задержки со стороны двух своих основных поставщиков - Pratt & Whitney и Rolls-Royce. По словам президента Airbus Тома Эндерса, именно от производителей двигателей зависит темп выпуска самолетов.

Двигатель Rolls-Royce Trent 7000 для первого самолета Airbus A330neo (c) Krisztian Bocsi / Bloomberg

Основную обеспокоенность у Airbus вызывает компания Pratt & Whitney, чьи двигатели PW1100, которые устанавливаются на самолеты A320neo, продолжают страдать "детскими болезнями", мешающими поставкам самолетов и сильно раздражающими заказчиков. Временное решение, которое пообещала Pratt & Whitney, признано "не работающим", по словам того же Airbus, и привело к тому, что некоторые перевозчики, например, индийская авиакомпания Indigo, вынуждены держать самолеты A320neo на земле. Другие пошли по пути аннулирования заказов, как было в случае авиакомпании Qatar Airways, или же замены A320neo на классические А320, оснащенные двигателями CFM56 (авиакомпания Spirit).

Хотя производитель двигателя постоянно говорит о том, что "верит" в свои возможности решить последние технические проблемы "до конца сентября", и выполнить свое обязательство по поставке 350-400 двигателей PW1100, сомнения остаются. Из числа самолетов А320neo, запланированных к поставке в этом году, почти половина оснащается двигателями PW, а оставшиеся - двигателем LEAP совместного производства Safran и General Electric. Так, в первом квартале этого года Airbus смог поставить только 16 самолетов с двигателями PW, из 59 A320neo, переданных заказчикам с января по июнь 2017 года. Safran и GE не имеют возможности полностью заместить поставки Pratt & Whitney, поэтому для Airbus существует высокий риск продолжать складировать безмоторные самолеты в Тулузе и Гамбурге.

В случае с Rolls-Royce ситуация вроде бы улучшается, хотя и не решена окончательно. С опозданием в несколько месяцев 31 июля 2017 года Airbus получил первые два двигателя Trent 7000, предназначенные для первого самолета А330neo. Не слишком рано - первый самолет покинул цех в декабре 2016 года. Ему не хватало только этих двигателей для начала проведения летных испытаний. Первый полет, изначально запланированный на июнь 2017 года, теперь должен состояться в сентябре.

Но даже если все пойдет хорошо, первая поставка А330neo авиакомпании TAP Air Portugal, запланированная на конец 2017 года, будет осуществлена на ранее лета 2018 года. Что не устраивает лизинговую компанию ALC, являющуюся владельцем самолета. По словам президента ALC, "с начала 2017 года Airbus вовремя не поставил нам ни одного самолета". При этом он посоветовал Airbus и Boeing пересмотреть свои производственные планы в сторону понижения для того, чтобы уменьшить загруженность субподрядчиков и нагнать отставание. Но, отметил он, "они больше заинтересованы в цене своих акций, а не экономической реальности".