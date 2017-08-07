Космонавт Юрчихин выйдет за пределы МКС в новом скафандре



Скафандр для работы в открытом космосе и система для истребителя пятого поколения ПАК ФА производства НПО "Звезда"

Источник: planet-today.ru Скафандр для работы в открытом космосе и система для истребителя пятого поколения ПАК ФА производства НПО "Звезда"Источник: planet-today.ru

Выход космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Рязанского в открытый космос по российской программе полета МКС состоится 17 августа, сообщает пресс-служба ЦНИИмаша.

"Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе для запуска наноспутников и проведения работ на внешней поверхности станции", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

Начало выхода — 17:45 мск 17 августа, завершение — 23:50 мск.

В свою очередь, генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков сообщил RNS, что космонавт Юрчихин впервые выйдет за пределы МКС в новом скафандре "Орлан-МКС", который в 2017 году был доставлен на станцию грузовым кораблем "Прогресс".

"Одно из главных отличий нового скафандра — наличие автоматической системы терморегулирования, своего рода "климат-контроля"", — сказал Поздняков.