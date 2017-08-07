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Курганмашзавод рассчитывает заключить с Минобороны контракт на поставку боевых машин

08.08.2017 RNS 70 0
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Kurganmashzavod
Сборочно-сдаточное производство ОАО «Курганмашзавод». Источник: ОАО «Курганмашзавод»

Курганмашзавод (входит в концерн "Тракторные заводы") в ближайшие годы поставит Минобороны РФ новые партии боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ, сообщает пресс-служба концерна "Тракторные заводы".

"В августе ожидается заключение договора с министерством обороны РФ на поставку десантной техники — БМД-4М и БТР-МДМ. На Курганмашзаводе также планируется наращивать производство запасных частей к боевым машинам, эксплуатирующимся в войсковых частях, в рамках гособоронзаказа", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

Отмечается, что в 2017 году Курганмашзавод — ведущее предприятие по производству гусеничной легкобронированной техники, работает над выполнением 11 государственных контрактов. Гособоронзаказ 2017 года выполнен на 63%. Пять контрактов уже выполнены, в том числе по поставке в войска готовых изделий БТР-МДМ, БРЭМ-Л, а также три — по запасным частям на БМД-2, БМП-2 и БМП-3.

"Шесть контрактов по-прежнему в работе. До конца года будет завершен трехгодичный контракт на поставку БМП-3, на сегодняшний день он исполнен на 70%. На 93% завершен трехлетний гособоронзаказ по производству БМД-4М, в августе будет осуществлена финальная отгрузка модернизированных десантных машин. Направлена в войска и первая партия БРЭМ-Л", — говорится в сообщении.

Подписаны долгосрочные контракты на поставку в войска БМП-3 последней модификации и БРЭМ-Л. За последние три года на Курганмашзаводе объемы выпуска продукции специального назначения в рамках выполнения гособоронзаказа увеличились вдвое, по сравнению с предшествующими годами.

ОАО "Курганский машиностроительный завод" — единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран.
07.08.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
БМП-2
БМП-3
БРЭМ-Л
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Проекты
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