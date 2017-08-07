Министерство обороны Швеции: страна не вступит в НАТО



Военнослужащая шведской армии

Источник: opex360.com Военнослужащая шведской армииИсточник: opex360.com

Как сообщает новостное агентство ТАСС, ссылающееся на японскую газету Asahi, глава военного ведомства Швеции Петер Хультквист заявил о необходимости самостоятельного усиления оборонной мощи страны, избегая вступления в НАТО ввиду возможного роста региональной напряженности.

Если подать заявление на вступление в НАТО, это усилит напряженность в регионе.

По его мнению, членство Швеции в альянсе вызвало бы цепную реакцию, сказавшись в числе прочего на Финляндии, также не входящей в данный военный блок.

При этом он считает, что вооруженные силы страны нуждаются в укреплении своего потенциала, чего можно достичь, в частности, за счет взаимодействия в оборонной области с другими странами.

Наилучшая стратегия сейчас - усиливать военный потенциал на национальном уровне, а также развивать двустороннее и многостороннее взаимодействие с другими странами. Никаких экспериментов в сфере стратегической политики сейчас проводить не нужно.

Как указывалось, в июне текущего года Швеция и Германия подписали договор о расширении военного сотрудничества. Ранее аналогичные соглашения Швеция заключила с США и Данией.