Минобороны показало запись выступления российского экипажа на танковом биатлоне



Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Запись выступления одного из российских экипажей на танковом биатлоне опубликована официальным каналом Минобороны в YouTube.

Соревнования по танковому биатлону — одно из ключевых событий на "Армейских играх — 2017". Биатлон проходит на подмосковном полигоне в Алабино с 29 июля по 12 августа. В соревнованиях участвуют команды из 19 стран.