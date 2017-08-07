Минобороны показало запись выступления российского экипажа на танковом биатлоне
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Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
Запись выступления одного из российских экипажей на танковом биатлоне опубликована официальным каналом Минобороны в YouTube.
Соревнования по танковому биатлону — одно из ключевых событий на "Армейских играх — 2017". Биатлон проходит на подмосковном полигоне в Алабино с 29 июля по 12 августа. В соревнованиях участвуют команды из 19 стран.
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07.08.2017
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