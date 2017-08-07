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Российские военные полицейские выиграли финальный этап конкурса Армейских игр

08.08.2017 ТАСС 51 0
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Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017
Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017
Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

В конкурсе приняли участие команды из России и Казахстана

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 7 августа. / ТАСС/. Российская команда победила в финальном этапе конкурса военных полицейских "Страж порядка" в рамках Армейских международных игр, который состоялся на полигоне Алабино в Подмосковье, сообщили журналистам в судейской комиссии соревнований.

"В финальном этапе конкурса военных полицейских "Страж порядка - 2017" победила команда управления коменданта охраны Минобороны РФ", - сказал представитель судейской комиссии.

В конкурсе приняли участие команды из России и Казахстана. Россию, помимо команды управления коменданта охраны Минобороны, представила сборная военной полиции Южного военного округа, Москвы и Московской области.

Военнослужащие пробежали полосу препятствий длиной 12 километров, преодолели 53 препятствия различной сложности. Большинство из них сконструированы так, что пройти их можно только в составе команды. В частности, это скалодром с бревнами, заборы во рву, колючая проволока на противотанковых ежах, канатные и водные переправы, трубы, шины, паутины, бочки, трамплины, ямы, альпинистские, наклонные, вертикальные и подъемные стенки и другие.

На данный момет судейская комиссия определяет команду, одержавшую победу по итогам всех этапов конкурса, которую торжественно наградят на церемонии закрытия "Стража порядка" 11 августа.

Армейские игры в 2017 году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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