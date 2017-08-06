«Дротик» — убийца танков или бесполезная «игрушка»?



Солдат армии США во время тренировочной стрельбы из ПТРК FGМ-148 Javelin, 21 августа 2014

Источник: Армия США Солдат армии США во время тренировочной стрельбы из ПТРК FGМ-148 Javelin, 21 августа 2014Источник: Армия США

Военный эксперт Алексей Рамм — о том, почему американский противотанковый «Джавелин» не самое эффективное средство на юго-востоке Украины

Соединенные Штаты готовы начать поставки Украине летального оружия. Речь идет о противотанковых комплексах (ПТРК) FGM-148 Javelin («Дротик»). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт МакМастер. Западные средства массовой информации уже успели окрестить эти ПТРК «убийцами танков».

С военно-политической точки зрения «Дротики» должны выполнить ту же роль, что тридцать лет назад переносные зенитные комплексы Stinger в Афганистане. Считается, что их массовая поставка Соединенными Штатами моджахедам серьезно снизила эффективность советской авиации. Афганские повстанцы смогли действовать более свободно и наносить серьезные потери 40-й армии. Некоторые западные эксперты абсолютно серьезно считают, что именно Stinger стали причиной вывода советских войск из Афганистана.

На юго-востоке Украины Javelin должны выбить основную ударную силу самопровозглашенных республик — танки. Примечательно, что выбор в пользу этих ПТРК сделала сама Украина. Именно киевские военные эксперты с зимы 2014 года утверждают, что в условиях войны в Донбассе «Дротик» самое эффективное средство.

Многовековой опыт воин и военных конфликтов выработал золотое правило для военных и производителей оружия. Любое оружие (пистолет, винтовка, танк, орудие и т.д.) должно быть максимально универсальным и максимально дешевым. Разумеется, в разумных пределах. Война — это очень дорогое «удовольствие».

Именно поэтому Т-34 считается лучшим танком Второй мировой войны. При невысокой стоимости и высокой технологичности — эти машины обладали хорошими характеристиками и могли решать широкий круг задач.

Но потом ситуация резко изменилась. На сцену вышли Соединенные Штаты, чей военно-промышленный комплекс предложил новое правило. «Дорогие, сверхэффективные, но узкоспециализированные средства». Яркие примеры — это подводные лодки SeaWolf, бомбардировщики В-2 Spirit и как раз FGM-148 Javelin.

Пентагон считал, что если бы началась война с Советским Союзом, то ВМФ СССР прикрыл бы проход к северным базам многочисленными минными заграждениями, патрулями противолодочных кораблей, самолетов и дизельных подлодок. Эта теория получила название «Бастион». Именно для его прорыва и создавались SeaWolf. Незаметно пройти все препятствия, ударить крылатыми ракетами по аэродромам морских самолетов-ракетоносцев и потопить атомные стратегические субмарины. Но холодная война закончилась, и оказалось, что для других задач эти корабли не подходят. И при этом цена каждой лодки превышает $3 млрд.

Стратегический «призрак» B-2 создавался для борьбы со стратегическими силами СССР. Они должны были скрытно проникать в воздушное пространство и уничтожать пункты управления, штабы, позиции межконтинентальных ракет. Но противостояние с СССР закончилось, а В-2 оказались одними из самых бесполезных самолетов в парке ВВС США при цене за машину в $1 млрд. За 27 лет они несколько раз выполнили удары с территории США по Афганистану, Сербии и Ираку. При этом каждый вылет обходился в круглую сумму, требовал сложного маршрута и заставлял пилотов работать на пределе физических возможностей.

Из времен холодной войны ведет свое происхождение и «Дротик» — «убийца танков». Их создавали для борьбы с массой советских танков в случае войны в Европе.

Любое танковое и мотострелковое подразделение — это не просто совокупность людей, техники и огневых средств. Это сложная система вооруженной борьбы, куда включено всё. Начиная от пистолета и заканчивая артиллерией и средствами ПВО. И каждый элемент должен максимально взаимодействовать и дополнять другой.

В структуре ВС США Javelin — это противотанковое средство пехотных отделений. Поэтому их дальность стрельбы достаточно небольшая — всего 2,5 км. Теперь посмотрим, как работает система вооруженной борьбы американской мотопехотной роты или батальона. На дальности 5 км противника поражают дальнобойные ПТРК TOW-2. Дальше в бой включаются пушки танков Abrams, потом огонь ведут автоматические пушки БМП и только в самом конце работают «Дротики». Образуется зона сплошного огня на дальности 5 км. Преодолеть ее танкам противника практически невозможно.

Но пехота не только защищается от танков. Она сама идет в наступление, зачищает укрепления, штурмует населенные пункты и т.д. Поэтому в отделении нужно универсальное средство, которое не только пробивает броню, но и поддерживает пехоту, уничтожая живую силу, строения и подавляя огневые точки. Поэтому в СССР, а потом и в ФРГ пехотные отделения вооружили гранатометами РПГ-7 и PanzerFaust. В других странах ограничились одноразовыми гранатометами. И, как показывает опыт современных войн и военных конфликтов, такое решение оказалось оправданным.

Сначала таким путем пошли и США, закупив шведские РПГ Carl Gustav. Но потом Пентагон посчитал, что лучше дать пехоте дорогие ПТУРы. Благо бюджет такое позволял. Первыми стали М47Dragon. В 1990-е им на смену пришли «Дротики». В 1991 году в ходе «Бури в пустыне» стало понятно, что такое решение — ошибка. Американские войска не оборонялись, сдерживая тысячи танков, а шли в атаку. И ПТУРы стали бесполезным грузом. Javelin — эпизодически использовались во время войны в Афганистане и Ираке. При этом каждый эпизод сразу же широко освещался в СМИ. Но сейчас американские части, убывая на войну, сдают свои «Дротики» на склад. Вместо них получают старые Carl Gustav. Если реактивная граната стоит менее тысячи долларов, то ракета Javelin — почти 80 тыс.

Теперь представим, что украинские военные все-таки получили «Дротики». В ВСУ нет дальнобойных ПТУР типа американских TOW-2, а системе управления огнем танков Т-64 далеко до возможностей М-1 Abrams. Поэтому ни о какой сплошной зоне поражения речь не идет. Эффективно бороться с бронетехникой украинские военные смогут на дальности 2,5–1,5 км. Эффективная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами танков Т-72, стоящих на вооружении ЛНР и ДНР, от 3 до 5 км. Маневрируя вне зоны украинского огня, ополченцы просто закидают пехоту ВСУ фугасами.

Война на юго-востоке — это война артиллерии. Именно на минометные мины, снаряды гаубиц и ракеты систем залпового огня приходится более 80% потерь обеих сторон. За время штурма Дебальцева было всего два-три танковых боя, где могли пригодиться «Дротики». При этом ополченцы в этих столкновениях из-за тактических ошибок понесли большие потери в танках. И ВСУ справились и без американского чудо-оружия. В остальных случаях артиллерия подавляла позиции, а потом штурмовые группы пехоты продвигались и их атаковали. За боевыми порядками пехотинцев действовали танки, обстреливая позиции осколочно-фугасными снарядами.

FGM-148 Javelin — это дорогостоящая узкоспециализированная система вооружения. «Дротик» эффективен только в структуре ВС США и только в определенных условиях (массированной танковой атаки, когда работает вся огневая система роты, батальона и бригады). В условиях юго-востока эффективность их применения достаточно спорна.

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